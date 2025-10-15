Franco Colapinto vuelve a un lugar donde fue feliz en la Fórmula 1

El piloto argentino Franco Colapinto (Alpine) disputará este fin de semana el Gran Premio de Estados Unidos, que corresponde a la decimonovena fecha del campeonato de Fórmula 1.

Fue justamente en este Gran Premio, que se disputa en el Circuito de las Américas de Austin, Texas, donde Colapinto redondeó una de sus mejores actuaciones el año pasado en la categoría reina del automovilismo.

En el Gran Premio de Estados Unidos 2024, Colapinto comenzó con una grandísima actuación en la clasificación para la sprint, ya que largó en el décimo lugar, aunque en la carrera corta no pudo mantener un muy buen ritmo y finalizó duodécimo.

Aquel mismo sábado, en la qualy para la carrera principal, el argentino que en aquella época corría para la escudería británica Williams no pudo redondear una buena actuación y quedó eliminado en la Q1, por lo que iba a largar 17°.

Sin embargo, debido a algunas penalizaciones de otros pilotos, Colapinto terminó comenzando en el decimoquinto lugar.

Ya en la carrera, el argentino tuvo una actuación impresionante, con grandísimos adelantos como el que le hizo al español Fernando Alonso que incluso fue premiado como el mejor del año y incluso una defensa memorable ante el danés Kevin Magnussen para terminar en el décimo lugar.

Esta performance le permitió a Colapinto sumar su quinto y último punto aquella temporada y así ganarse, además, el respeto de muchos de sus rivales.

Colapinto pudo haber sumado un punto extra por hacer la vuelta rápida en la carrera, pero sobre el final Alpine mandó al francés Esteban Ocon a boxes para colocarle neumáticos blandos y de esta manera bajar el tiempo.

Este fin de semana, Colapinto volverá a correr en el Circuito de las Américas, donde intentará sumar sus primeros puntos en una temporada 2025 que, por ahora, no está siendo para nada fácil.