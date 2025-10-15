La gran noticia que recibió Boca sobre Leandro Paredes

El mediocampista Leandro Paredes podría no sumarse en la próxima lista de la Selección argentina para la fecha FIFA de noviembre.

Esto permite que el capitán de Boca dispute la última jornada del Torneo Clausura frente a Tigre, un partido que podría definir el futuro internacional del club.

La próxima convocatoria será la última antes del Mundial 2026 y Lionel Scaloni analiza dar descanso a algunos referentes para evaluar alternativas en puestos clave. Entre los posibles ausentes se encuentra Paredes, una decisión que sería recibida con alivio en el “Xeneize”, ya que Claudio Úbeda necesita de su conductor para afrontar un cierre de torneo que puede sellar el regreso a la Copa Libertadores.

El mediocampista viene siendo una pieza esencial en el conjunto de La Ribera, que ocupa el segundo puesto en la Tabla Anual detrás de Rosario Central.

Además, Paredes podría decir presente en el duelo pendiente ante Barracas Central, suspendido por el fallecimiento de Miguel Ángel Russo, cuya reprogramación todavía no tiene fecha confirmada.

Desde su regreso al club, el campeón del mundo se consolidó como líder futbolístico y emocional del plantel. Su posible disponibilidad durante la próxima fecha FIFA representa una gran noticia para Boca, que necesita a su capitán en el tramo más exigente del año.

Por la decimotercera fecha, el “Xeneize” recibirá a Belgrano el sábado a las 18 en la Bombonera.