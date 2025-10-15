El “Flaco” no falló y el Sanfra es puntero: “Si erraba ese gol directamente tenía que dejar el fútbol”
El 1-0 ante Huracán le permitió a “Santo” llegar a la cima de las posiciones del torneo Clausura de la A liguista. El central destacó el buen nivel de su equipo.
“Aparecí en posición de 9, Alexis (Vega) me dijo ´tomá hacelo´, y solo la tuve que tocar al gol; si lo erraba me tenía que sacar un pasaje al Congo Belga y dejar el fútbol”.
Pese a que todo Huracán reclamó una posición adelantada que no existió, Joaquín Sosa mandó la pelota a la red, ni siquiera miró al asistente Lucas González y salió a festejar lo que, en definitiva, fue el 1-0 de San Francisco, que a partir de ayer goza con ser el único vanguardista del torneo Clausura de la A liguista.
“Levantamos el nivel en los últimos cuatro partidos (justamente coincide con la racha sin derrotas que lleva el ´Santo’) y es muy linda la sensación de estar en la cima de las posiciones”, declaró el “Flaco”, 1,92 de estatura y puntal en la campaña del equipo de Villa Italia en el certamen local.
“Venimos jugando bien, en la cancha estamos cómodos, tranquilos… Aunque Huracán nos manejó la pelota en el segundo tiempo, en todo momento nos sentimos seguros y confiados como para ganar el partido”, fue más allá el central nacido en General Daniel Cerri y formado en Sansinena.
Jugó dos cotejos en el Federal A 2022 y cuando cumplió los 20 emigró al “Sanfra”, donde atraviesa un gran momento emocional y futbolístico.
“Hago un gran esfuerzo para ir a entrenar a Bahía, porque vivo y trabajo en Cerri (en una casa de repuestos y lubricantes para automóviles), pero bueno, mientras pueda voy a seguir insistiendo”, recalcó quien lleva tres conquistas para el Celeste en la temporada.
--En un futuro, ¿fútbol o autos?
--Ojalá pueda jugar a otro nivel, pero sé que el trabajo, por ahora, no lo puedo dejar. Elijo autos, ja, ja…