Un vuelo de Aerolíneas Argentinas tuvo que ser desviado a Ezeiza por una falla en el motor

Un avión de Aerolíneas Argentinas que había partido este miércoles por la mañana desde el Aeroparque Jorge Newbery con destino a Córdoba debió declararse en emergencia poco después del despegue debido a una falla mecánica.

La situación obligó a la tripulación a desviar la aeronave hacia el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, donde aterrizó sin inconvenientes.

El incidente, según informaron fuentes de Aerolíneas Argentinas, involucró al vuelo AR1526, que presentó una falla en el motor número uno minutos después de iniciar su trayecto a la capital mediterránea.

Las Fuentes destacaron que la tripulación actuó conforme a los protocolos de seguridad, logrando un aterrizaje seguro y sin problemas para los pasajeros.

La empresa también informó que, debido acuerdo a los registros de mantenimiento, el motor afectado se encontraba en condiciones normales.

La aeronave ya fue liberada y se notificó al fabricante para realizar una inspección técnica que permita determinar el origen de la falla.

Como consecuencia del incidente, al menos 40 vuelos que operaban en Aeroparque resultaron afectados, ya que debieron ser desviados o no pudieron despegar porque la pista quedó con restos del motor y fue necesario revisar y limpiar, antes de volver a habilitar las operaciones.

Las operaciones en Aeroparque estuvieron paralizadas por el incidente desde las 1 hasta las 11,43, en que culminó la inspección y limpieza de la pista y se pudo habilitar el despegue y aterrizaje de las aeronaves.

No obstante, por los vuelos que debieron ser desviados y los que no pudieron despegar, las demoras se mantendrán todavía por espacio de varias horas debido a lo que se denomina “efecto dominó” y que involucra a la concatenación de los servicios de la jornada.

En cuanto a los pasajeros del vuelo AR1526, el servicio fue reprogramado para partir desde Ezeiza a las 13:30, operado por un Boeing 737-800. (NA)