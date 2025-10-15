Mercedes terminó con los rumores y confirmó a sus pilotos para 2026

El equipo Mercedes-AMG Petronas de Fórmula 1 anunció este miércoles la renovación de George Russell y Kimi Antonelli hasta finales de 2026, confirmando así la dupla que representará al equipo en la próxima temporada.

La escudería alemana puso fin a semanas de especulaciones y aseguró la continuidad de sus pilotos formados en el programa de jóvenes talentos de Brackley, de cara a una nueva era técnica en la categoría.

“Russell y Antonelli han demostrado ser una pareja fuerte y estamos emocionados de continuar nuestro viaje juntos. Confirmar nuestra alineación fue siempre una cuestión de cuándo, no de si”, señaló Toto Wolff, director ejecutivo de Mercedes.

El dirigente austríaco explicó que la escudería prefirió tomarse su tiempo para manejar las negociaciones “de manera adecuada” y garantizar que todas las partes quedaran conformes.

Para Russell, que afrontará su quinta temporada con Mercedes, la renovación simboliza la consolidación de una relación que comenzó en 2017, cuando ingresó al programa de desarrollo del equipo.

“El año que viene será el décimo desde que firmé con Mercedes. Ha sido una colaboración larga y exitosa, y estoy deseando ver lo que viene, sobre todo con los grandes cambios reglamentarios de 2026”, expresó el piloto británico, que este año ya sumó dos victorias, incluida la del Gran Premio de Singapur.

Por su parte, Kimi Antonelli, de apenas 19 años, continuará su proceso de crecimiento tras debutar en la F1 esta temporada. El italiano, que hizo historia al convertirse en el piloto más joven en lograr una pole position en una sprint en Miami, se mostró agradecido por la confianza del equipo.

“He aprendido mucho en mi primera temporada, tanto en los buenos como en los malos momentos. Quiero dar las gracias a Toto y a todos en Brackley y Brixworth por su apoyo y fe en mí”, sostuvo Antonelli.

Con esta confirmación, Mercedes pone punto final a los rumores que vinculaban a Max Verstappen con la escudería alemana, dejando prácticamente cerrado el mercado de pilotos de cara a 2026.

Solo quedan asientos disponibles en Red Bull, Alpine y Racing Bulls, mientras el equipo de Wolff centra su atención en las últimas seis carreras del año, donde pelea con Ferrari y Red Bull por el segundo puesto en el Mundial de Constructores.

La baca de George en Instagram

"Mirando hacia el próximo año con vos, compañero", le puso Russell a Antonelli en una historia de Instagram.