Uno de los alumnos heridos tras la explosión de un experimento está grave: cómo siguen los otros

Un violento incidente sacudió la tranquilidad del Colegio Guadalupe, ubicado en el barrio de Palermo, luego de que un experimento de química en el marco de una feria de ciencias terminara en explosión, dejando a cuatro estudiantes con quemaduras y una madre herida.

La explosión provocó quemaduras de distinta consideración en los jóvenes. El más afectado es un adolescente de 16 años, quien fue trasladado de urgencia por personal del SAME al Hospital Gutiérrez con quemaduras en el pecho y el rostro.

De acuerdo al último parte médico, el chico de 16 fue derivado a la Unidad de Terapia Intensiva Pediátrica y tuvo que ser intubado por compromiso de las vías aéreas superiores. Su pronóstico es reservado.

En tanto, otros dos menores, de 13 y 14 años, también sufrieron lesiones similares y, tras ser asistidos, fueron derivados al Hospital Fernández. En total, cuatro personas resultaron heridas a causa del accidente.

Los dos alumnos presentan distintos niveles de gravedad a causa de sus lesiones. Ambos presentan quemaduras en 20% del cuerpo y están esperando su traslado al Hospital del Quemado para recibir una atención especializada. En cuanto al joven restante, será trasladado a una clínica privada para su atención por contar con obra social.

El suceso se dio dentro de un aula cuando los alumnos realizaban una práctica con alcohol etílico, presuntamente para la recreación del popular “experimento del volcán”.

Además de los estudiantes, la madre de un alumno que se encontraba presente en el aula resultó con quemaduras en las manos. Afortunadamente, fue asistida por el personal del SAME en el mismo colegio y no requirió traslado a un centro de salud.

El desconcierto y la conmoción es enorme entre la comunidad educativa. María Cornejo, madre de una alumna, dialogó con la prensa y expresó la preocupación por el estado de los heridos.

“Fue durante una Feria de Ciencias donde se hizo el experimento del volcán que terminó explotando”, relató la mujer.

También lamentó que el incidente ocurriera a pesar del precedente cercano: “Es la misma historia del volcán con mala instrumentación, habiendo pasado esto hace re poco (la explosión en una escuela de Pergamino) nosotros no sabíamos de qué era el experimento sino hubiéramos sugerido que lo cancelaran”. (TN)