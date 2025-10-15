Banegas: el Nº1 de Barrio Hospital, ser protagonista a los 43 años y el detrás de su trabajo de guardiacárcel

Barrio Hospital se aseguró el número 1 de la fase regular del torneo de Segunda, a falta de una fecha del final y luego de vencer a Comercial.

Uno de los tantos experimentados del plantel, Herman Banegas, habló de esto y, al mismo tiempo, cómo conjugado el básquetbol con su trabajo, en el Servicio Penitenciario.

"Desde un principio nos planteamos estar lo más alto posible. Tuvimos algunos altibajos, pero pudimos remontar algunos juegos muy importantes, los cuales nos llevaron a quedarnos con el número 1", señaló el Flaco, en "El Diario Deportivo", que se emite de lunes a viernes, de 14 a 15, por La Nueva Play.

Barrio Hospital tiene un plantel con alto promedio de edad.

"Si bien somos un equipo con varios jugadores mayores, tenemos una muy buena preparación física y muy buen entrenamiento por parte del Claudio (Queti). Y como el plantel es largo, nos ayuda para cuando nos quieren jugar físico, porque se termina cansando el rival", entendió.

El ritmo diario saben manejarlo entre todos.

"Claudio no da respiro, pero entiende muy bien a los jugadores; la mayoría trabajamos, tenemos una vida ocupada, lo cual a veces nos lleva a no estar 100% en los entrenamientos", contó Banegas.

A los 43 años, el básquetbol lo sigue movilizando.

"Hay veces llego a los entrenamientos y digo, '¿qué hago acá?', pero después me pongo a correr, hago dos canchas seguidas y si bien no me puedo mover más porque no me da el físico, me gusta demasiado el básquet", admitió.

Paralelamente, Banegas trabaja en la Unidad Penitenciaria de Villa Floresta como guardiacárcel, donde últimamente cumplía 24 horas adentro por 72 afuera.

"Estamos tratando de acomodarlo. No he faltado a partidos, porque cambio alguna guardia", contó.

Naturalmente, su trabajo despierta curiosidad.

"Me da risa porque a veces lo comparan con El Marginal y no es lo mismo, je", dijo.

El tiempo lo ayudó a dejar los "problemas" en el trabajo.

"Al principio me traía los problemas a mi casa, porque la cabeza me volaba a mil. Por eso no me gusta estar 24 horas adentro, porque quieras o no, la cabeza te trabaja", aseguró.

Y en esto, el básquet juega un rol fundamental: "Es mi cable a tierra", dijo "Chiquito", como lo apodan en la Unidad.

