Barrio Thompson: Velázquez quedó detenido por doble homicidio simple

El Juzgado de Garantías N° 1 ordenó esta mañana convertir en detención la aprehensión que venía sufriendo Maximiliano Walter Velázquez en relación a la muerte de una mujer y su hija en el barrio Thompson, aunque por el momento no consideró agravado el doble crimen.

La medida fue dispuesta por la jueza subrogante Claudia Olivera, quien aceptó el planteo del fiscal acusador, Jorge Viego.

Se trata de la causa que hace poco más de una semana tuvo por víctimas a Myriam Velázquez y su hija Mariana Bustos, en una vivienda de la calle Santa Fe al 2.300.

La jueza no hizo lugar al pedido del fiscal para que la detención sea por el delito de homicidio agravado, conforme al artículo 80, inciso 11, del Código Penal (femicidio).

Si bien el fiscal aclaró en el planteo que por el momento no podía ser más específico, ya que restante resultados periciales, como la autopsia, Olivera entendió que con la redacción propuesta, por el momento, alcanzaría para acusarlo como doble homicidio en concurso real de delitos y en los términos del artículo 79 del Código Penal.

De todas maneras, la jueza dejó en claro que, con el avance de la investigación, podría llegar a coincidir con el fiscal en cuanto a la agravante del femicidio.

Y en ese mismo sentido aclaró Olivera que no existe impedimento de que dicha cuestión técnica pueda remediarse con posterioridad, teniendo en cuenta que están transitando los primeros pasos procesales del caso y que la calificación legal podría agravar o atenuar una eventual pena de prisión.