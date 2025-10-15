Bahía Blanca | Miércoles, 15 de octubre

Clausura liguista: la 9ª fecha irá entre sábado y domingo

En la A, el puntero San Francisco recibirá a Liniers. Y en la B, el líder Comercial se presentará en Cabildo.

Ya en la recta final del certamen Clausura, entre sábado y domingo se jugará la 9ª fecha.

El sábado, en la máxima división, el flamante vanguardista San Francisco esperará en Villa Italia a Liniers.

Ese mismo día, Libertad recibirá a Olimpo en Villa Rosas

Por su parte, el domingo, Bella Vista esperará en la Loma a Huracán y Sporting será anfitrión de Vill Mitre en un choque clave por el descenso.

Todos los cotejos comenzarán a las 16.

Posiciones

--Clausura en la "A": 1) San Francisco, 14 unidades; 2) Huracán, 13; 3) Libertad, 12; 4) Villa Mitre y Olimpo, 11; 6) Liniers, 9; 7) Sporting y Bella Vista, 8.

--La acumulada: 1) Bella Vista y Libertad, 35 puntos; 3) Huracán y Liniers, 31; 5) San Francisco, 28, 6) Villa Mitre, 27; 7) Sporting y Olimpo, 25.

 

En el Promo

En el horario de las 16, se jugarán tres cotejos el sábado y uno el domingo.

El sábado, el líder Comercial se presentará en Cabildo ante Pacífico; Dublin recibirá al escolta La Armonía en cancha de Sansinena y Pacífico será anfitrión de Tiro Federal en calle Terrada.

Un día después, Sansinena recibirá a Rosario Puerto Belgrano.

La tabla en la "B"

--Posiciones: 1) Comercial, 21 puntos; 2) La Armonía, 15; 3) Tiro Federal, 13; 4) Rosario y Pacífico C, 11; 6) Sansinena, 9; 7) Dublin, 5; 8) Pacífico BB, 2.

La acumulada

En caso de que Comercial gane el Clausura, el mejor la de tabla general jugará la Promoción.

Así marchan: 1) La Armonía, 46 puntos; 2) Comercial, 43; 3) Rosario, 41; 4) Pacífico de Cabildo, 39; 5) Tiro, 29; 6) Sansinena, 24; 7) Dublin, 14 y 8) Pacífico BB, 7.

