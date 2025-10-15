Bahía Blanca | Miércoles, 15 de octubre

Fútbol.

Día y horario para el arranque de Sporting y Bella Vista en el Regional Amateur

Disputan la primera fecha de la Zona 2 de la Región Bonaerense Pampeana Sur.

Foto: Emilia Maineri-La Nueva.

Sporting y Bella Vista debutarán el viernes en una nueva edición del Torneo Regional Federal Regional Amateur, que pondrá en juego 4 ascensos al Federal A de la próxima temporada.

Por la primera fecha de la Zona 2 de la Región Bonaerense Pampeana Sur, el rojinegro y albiverde se verán las caras el viernes en Punta Alta.

El juego inaugural irá desde las 16 en el Enrique Mendizábal y será dirigido por el bahiense Kevin Bustos.

Liernes, el otro integrante del grupo, tendrá fecha libre.

Luego de dos ruedas, el primero de la zona avanzará a los cruces de eliminación directa por regiones, con 16 equipos en carrera (octavos de final), a partido y revancha hasta la final.

El ganador de la última llave accederá a la Etapa Final, donde jugará un partido único y en estadio neutral en busca del ascenso a la tercera categoría del fútbol argentino.

*El fixture


-Primera fecha (17/10)

Sporting vs Bella Vista
Libre: Liniers

-Segunda fecha (2/11)

Liniers vs Sporting
Libre: Bella Vista

-Tercera fecha (9/11)

Bella Vista vs Liniers
Libre: Sporting

-Cuarta fecha (16/11)

Bella Vista vs Sporting
Libre: Liniers

-Quinta fecha (23/11)

Sporting vs Liniers
Libre: Bella Vista

-Sexta fecha (30/11)

Liniers vs Bella Vista
Libre: Sporting

