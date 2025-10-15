Juegos Bonaerenses: los chicos arrojaron la bala y encontraron varias "perlitas" de oro

En una nueva jornada de los Juegos Bonaerenses, los oros llegaron de la mano del lanzamiento de la bala, en este caso para los atletas con parálisis cerebral.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Milagros García Villegas, integrante del Sub 15 femenino y representante de la Escuela Nº 505, ganó la medalla de oro en lanzamiento de bala en parálisis cerebral categoría 35.

También llegó el máximo galardón para Marina Gonzales en 50 metros libres, categoría S3 motor.

Como no podía ser de otra manera, Perla Muñoz -parálisis cerebral categoría 35- obtuvo el oro en lanzamiento de bala+16.

Ayelén Morales obtuvo plata en categoría S6 motor y en 50 metros libres.

Y hubo una medalla de bronce para Enzo Mella -parálisis cerebral- en 100 metros, categoría Sub15.