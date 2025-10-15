Capturan tres personas en los barrios Palihue y Universitario

Tres personas fueron capturadas en la tarde del martes, en el marco de un operativo de seguridad realizado en los barrios Universitario y Palihue.

En estos lugares se desarrollaron retenes fijos y patrullajes disuasivos, buscando reforzar la prevención según el análisis de los mapas del delito.

En este marco, en Urquiza y López Frances, se detuvo a Guadalupe Chávez, de 38 años, sobre quien pesaba un pedido de paradero activo por el delito de Amenazas. En el mismo lugar se aprehendió a Gianluca Battipede, de 29, quien tenía en su poder 3,7 gramos de clorhidrato de cocaína.

Además, en Kennedy y Cerrito se detuvo a Yanina Yancovich, de 25 años, quien era buscada en Patagones por el delito de Hurto.