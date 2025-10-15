Bahía Blanca | Miércoles, 15 de octubre

Capturan tres personas en los barrios Palihue y Universitario

Fue en el marco de un operativo de seguridad.

Tres personas fueron capturadas en la tarde del martes, en el marco de un operativo de seguridad realizado en los barrios Universitario y Palihue.

En estos lugares se desarrollaron retenes fijos y patrullajes disuasivos, buscando reforzar la prevención según el análisis de los mapas del delito.

En este marco, en Urquiza y López Frances, se detuvo a Guadalupe Chávez, de 38 años, sobre quien pesaba un pedido de paradero activo por el delito de Amenazas. En el mismo lugar se aprehendió a Gianluca Battipede, de 29, quien tenía en su poder 3,7 gramos de clorhidrato de cocaína.

Además, en Kennedy y Cerrito se detuvo a Yanina Yancovich, de 25 años, quien era buscada en Patagones por el delito de Hurto.

