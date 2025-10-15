Doble femicidio en el barrio Thompson: vecinos marcharon exigiendo justicia por Miriam y Mariana

Una gran convocatoria de vecinos hubo esta noche en la Plaza Rivadavia para reclamar justicia por el doble femicidio de Miriam Velázquez (52) y Mariana Bustos (25), ocurrido en una vivienda del barrio Thomposon el pasado miércoles 8.

Los vecinos se manifestaron con pedidos de esclarecimiento y justicia para ambas y lo expresaron en frases escritas sobre papel, tela y fotos: "Justicia ya por Mari y Miriam".

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

La marcha se inició frente al palacio comunal -casi todos portaron velas encendidas y remeras con las figuras de Miriam y Mariana- y se extendió, por espacio de 15 minutos, por las cuatro calles que rodean a la plaza Rivadavia.

Previamente, una gran bandera apostada sobre el piso con el mismo mensaje de todos los presentes acaparó la mirada de Leandro (hijo de Miriam y hermano de Mariana), quien agradeció a quienes acompañaron a su familia.

"Es muy difícil estar acá; a todos, enteramente agradecido. Voy a leer cartitas que hicieron mis hijos", dijo Leandro. Y mencionó a Thiago, en primer lugar:

"Tía Mari, me toca despedirme, aunque no quiera. Y me duele el corazón. Te conocí desde que tenía 3 años, te amo, y fuiste una gran tía, me diste mucho amor", leyó Leandro emocionado y con la voz entrecortada.

"No me olvido cuando peleábamos y cuando jugábamos a la mancha. Gracias por amarme mucho, por hacerme parte de la familia. Siempre vas a estar en mi corazón; gracias por acompañarme en los partidos, por gritarme 'Titino' y por retar a papá cuando me retaba a mi. No me voy a olvidar de nada, te lo prometo tía. Te amo con todo mi corazón, te extraño".

Luego leyó una carta de Thiago dirigida a su abuela.

"También me toca despedirme de vos, te amo abuela. Gracias por hacerme la comida tan rica, las empanadas.Por acompañarme, por tus abrazos cálidos. Gracias por verme en los partidos. Siempre estarás en mi corazón, junto con la tía. Te amo por siempre", remarcó, a la vez que se fundió en un profundo abrazo con su hijo.

Leandro leyó a continuación la carta de Tomy.

"Para la tía y para la abuela. Las amo para siempre, con todo mi corazón. Me duele el corazón. Me divertía mucho jugando con tus palos de hockey. Me hacías sonreír cuando jugábamos a la escondida. Me acuerdo cuando me decías te amo. Me gustaba mucho cuando íbamos de compras y cuando revisábamos los contenedores. Te amo tía para toda la vida. Siempre me voy a acordar de a vos y de la abuela, que me decía: 'pote de miel'. No voy a olvidar las veces que me cocinabas Estaban muy ricas las empanadas que comimos juntos", fue el mensaje de Tomy.

El mensaje de Leandro arrancó lágrimas entre los presentes.

"Hoy toca alzar la voz en nombre de dos personas que marcaron mi vida para siempre, nada menos que mi mamá y mi hermana. Personas con ganas de viajar, de crecer, de conocer y más que nada de vivir. Ellas amaban la vida, a su familia y, por sobre todas las cosas, querían seguir viviendo. Hoy nos toca alzar la voz por una injusticia. Nos toca alzar la voz con los corazones rotos por una persona con el corazón lleno de maldad", expresó.

"Nos toca pedir justicia por dos personas sin maldad que no tenían que sufrir este destino. Alzo la voz por ellas y por todas las que sufrieron y sufren maltrato agresivo y, en los peores casos, hasta la muerte. Toca decirle a todas las personas que nunca, pero nunca, dejen de hablar de lo que sufren. Muchos nos están apoyando para que todo esto no pase más. Y me gustaría agradecerle a mi viejita por la vida y el amor, por el cariño y los viajes, por los mates sin yuyito que me preparaba. Y a Mariana, siempre voy a cuidar de sus sobrinos como lo hubiese hecho ella y no voy a cansarme de pedir justicia", remarcó.

También acompañaron a los familiares un grupo de alumnos del Colegio Puerto Sur, Mónica Cid, la madre del joven desaparecido Gabriel García Gurrea, gente de SUTEBA, Polo Obrero y "Ni una Menos" y Maia Dittler, amiga de Mariana, entre otros.

El mensaje de Julieta Benítez

"Estamos con mucha fuerza, con ganas de que se haga justicia. Esperábamos que la gente acompañe y fue así, porque son casos que en Bahía provocan mucho dolor", dijo Julieta Benítez, la esposa de Leandro.

"Hay muchos indicios, se dicen muchas cosas y vimos muchas cosas, pero lo único que nos piden es que por favor no hablemos para que no caiga ninguna prueba", subrayó Julieta.

"Leandro está totalmente caído, angustiado y roto por dentro. El es el fuerte en casa, porque es el que trabaja, el que sostiene a nuestra familia, pero en este momento está desarmado. Somos una familia muy unida, no podemos afrontar este momento, nos duele en el corazón", expresó.

La investigación

Los cuerpos de Mirian y Mariana fueron encontrados en las primeras horas del pasado miércoles 8, luego de un incendio que consumió parte de la casa que habitaban, en Santa Fe al 2.300, en Bahía Blanca.

Los investigadores determinaron que la noche del martes, en la vivienda, se encontraba solo Miriam y que su hija Mariana había llegado más tarde, luego de reunirse con una amiga y con intenciones de llevarse sus pertenencias para volver a convivir con su novio.

Supuestamente, ella llegó en una moto que fue encontrada dentro de la vivienda, a un lado de unos sillones y sin la tapa del tanque de nafta colocada, que fue hallada sobre uno de los muebles. De este último dato se desprende que el supuesto agresor podría haber utilizado el combustible de ese vehículo para provocar el incendio.

Las autopsias realizadas a los cuerpos arrojaron resultados inciertos, ya que se encontraban en muy mal estado debido a la acción del fuego, por lo que se esperan estudios complementarios para determinar cómo fallecieron.

El hombre arrestado en el marco de la investigación es Maximiliano Walter Velázquez, primo de Miriam y tío de Mariana.

Pese a que no trascendieron mayores detalles de su relato ante la Justicia, se supo que el imputado negó tener algún tipo de participación: declaró que el martes 7 se había retirado a las 19.30 de la casa de su prima y aportó otros datos que no se dieron a conocer para no entorpecer la investigación.

Más allá de sus dichos, el Juzgado de Garantías N° 1 ordenó este miércoles convertir en detención la aprehensión que venía sufriendo Velázquez, aunque por el momento no consideró agravado el doble crimen. La medida fue dispuesta por la jueza subrogante Claudia Olivera, quien aceptó el planteo del fiscal acusador, Jorge Viego.

Velázquez, cabe recordar, fue detenido en una vivienda en la zona de Calderón -paraje rural del partido de Coronel Rosales, ubicado a unos 17 kilómetros de Bahía-, durante un allanamiento ordenado por el Ministerio Público por razones de necesidad y urgencia. En ese procedimiento se secuestró una moto roja, de similares características a la que vecinos de las mujeres vieron en la casa en cuestión, entre la tarde y la noche cuando se produjo el incendio y el hallazgo de los cadáveres.