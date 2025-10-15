El Gobierno propone limitar el régimen de Zona Fría a seis provincias y quitarlo en nuestra región

El Gobierno Nacional buscará reducir los subsidios a la energía y limitar las tarifas diferenciales de la zona fría solo a seis provincias, según informó en la Cámara de Diputados el secretario de Energía, Daniel González. Esta decisión tiene un impacto directo en los consumidores de Bahía Blanca y el Sudoeste Bonaerense.

La ley de Zona Fría que cubría hasta el año 2021 las provincias de las La Pampa, Neuquén, Chubut, Rio Negro, Tierra del Fuego y localidades de Mendoza, pero luego a propuesta del peronismo se extendió a otras jurisdicciones del país.

En ese sentido, señaló que “nos parece un muy mal régimen, de una muy mala ley: regresiva, deficitaria e injusta".

"Se subsidia la tarifa completa (cargo fijo) y no el consumo de gas, es decir que si no consumiste igual recibís subsidio”, aseguró.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

"La Zona Fría original se mantiene tal como está, pero queremos modificar la zona fría ampliada que contempla como "frías" provincias templadas como Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires", añadió.

González agregó que "hoy lo que está definido por ley como zona fría es más del 40% de los usuarios del país, quienes reciben un subsidio entre el 30% y el 50% del total de su factura, no por su consumo, por lo cual si no consumen nada igual son subsidiados”.

Destacó que “esto lo paga el 60% restante de la población, que tiene un cargo que hoy es de 6,5% de su factura, que en este presupuesto lo estamos elevando al 7,5%. Esto significa que un jubilado de La Matanza paga un 7,5% más de su factura de gas para subsidiar el 30% de un departamento en alquiler en Mar del Plata”.

Electricidad

Sobre los subsidios a la electricidad, Gonzalez dijo que hay en la actualidad hay “9 millones de los hogares subsidiados, sobre un total de 16 millones con lo cual el 60% de la población argentina tiene un subsidio a la energía”.

El funcionario explicó que “lo que estamos haciendo es reducir el porcentaje subsidiado ya que estamos previendo que los usuarios residenciales y comerciales que no tienen subsidios paguen el 100 por ciento del costo de la energía”.

“Los clientes N2 (ingresos bajos), que es la población con peores condiciones económicas, va a pagar el 43% del costo de la energía, y los clientes N3 (ingresos medios), los del medio, van a pagar el 67% del costo”.

Sobre los subsidios al gas, dijo que los usuarios de mayores ingresos van a pagar el 68 por ciento de la tarifa, los de menores recursos el 29 por ciento, y los del sector medio un 41% de la tarifa y dijo que es bueno que “nos vayamos acostumbrando a pagar a los servicios por lo que cuestan”

Hidrocarburos

En materia de hidrocarburos, González dijo que “nuestro deber es acompañar el despegue de Vaca Muerta con políticas que atraigan las inversiones y con seguridad jurídica”

“La actividad en Vaca Muerta no tiene precedentes. En agosto, se produjeron 818.000 barriles diarios de petróleo, la mayor producción mensual de los últimos 26 años, y en los próximos meses vamos a romper el récord histórico de Argentina”

Agregó que “en gas pasa algo similar, hemos producido 157 millones de m3 diarios. No va a ser en los próximos meses, porque en verano baja el consumo de gas, pero en el próximo invierno, vamos a romper el récord histórico de producción de gas natural”. (con información de NA)