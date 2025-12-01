El pronóstico: cómo estará el tiempo este martes en la ciudad

El servicio de Satelmet pronostica para este martes 2 de diciembre una jornada con una temperatura mínima de 16 grados y una máxima de 32 en Bahía Blanca.

Por la mañana el tiempo pasará de fresco a cálido, con viento leve en aumento desde el sector noroeste y buena visibilidad.

Durante la tarde el tiempo será caluroso con nubosidad variable y viento moderado desde el noroeste. El índice de radiación UV se prevé normal y la visibilidad se mantendrá buena.

La noche, a su vez, será templada con cielo poco nuboso y se estima para las 00 del miércoles una temperatura de 22 grados.