El pronóstico: cómo estará el tiempo este martes en la ciudad
Las previsiones de Satelmet para este 2 de diciembre en Bahía Blanca.
El servicio de Satelmet pronostica para este martes 2 de diciembre una jornada con una temperatura mínima de 16 grados y una máxima de 32 en Bahía Blanca.
Por la mañana el tiempo pasará de fresco a cálido, con viento leve en aumento desde el sector noroeste y buena visibilidad.
La actualización al instante del tiempo en Bahía y la región
Durante la tarde el tiempo será caluroso con nubosidad variable y viento moderado desde el noroeste. El índice de radiación UV se prevé normal y la visibilidad se mantendrá buena.
La noche, a su vez, será templada con cielo poco nuboso y se estima para las 00 del miércoles una temperatura de 22 grados.