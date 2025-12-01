Bahía Blanca | Lunes, 01 de diciembre

26.8°

Bahía Blanca | Lunes, 01 de diciembre

26.8°

Bahía Blanca | Lunes, 01 de diciembre

26.8°
La ciudad.

El pronóstico: cómo estará el tiempo este martes en la ciudad

Las previsiones de Satelmet para este 2 de diciembre en Bahía Blanca.

Emmanuel Briane - La Nueva.

El servicio de Satelmet pronostica para este martes 2 de diciembre una jornada con una temperatura mínima de 16 grados y una máxima de 32 en Bahía Blanca.

Por la mañana el tiempo pasará de fresco a cálido, con viento leve en aumento desde el sector noroeste y buena visibilidad.

La actualización al instante del tiempo en Bahía y la región

Durante la tarde el tiempo será caluroso con nubosidad variable y viento moderado desde el noroeste. El índice de radiación UV se prevé normal y la visibilidad se mantendrá buena.

La noche, a su vez, será templada con cielo poco nuboso y se estima para las 00 del miércoles una temperatura de 22 grados. 

Seguinos en Google Noticias

Las más leídas

En esta misma sección

Las más leídas

Noticias destacadas

La ciudad.
La ciudad.
La ciudad.
Fútbol.

También te puede interesar

DEPORTES

ECONOMÍA Y CAMPO

ARTE Y CULTURA

SOCIEDAD Y TIEMPO LIBRE