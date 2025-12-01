Incendio en la subestación de Edes: qué sector está sin luz y a qué hora volvería el servicio

Luego de la contención del incendio registrado esta tarde en una Subestación Transformadora ubicada en calle General Paz al 300, desde Edes se indicó que la normalización del servicios tendría lugar sobre la medianoche de este lunes.

Si bien en un momento el área afectada abarcaba a parte del macro y microcentro de Bahía Blanca, se pudo establecer que el mismo se redujo al cuadrante delimitado por las calles Las Heras, Soler, Brandsen y Dorrego.

En la tarde del lunes un incendio afectó a una subestación de Edes ubicada en calle General Paz, entre Dorrego y Lamadrid, por lo que un sector del micro y macrocentro estuvo un buen tiempo sin suministro eléctrico.

"Vamos a tener un diagnóstico de la situación en unos 40 minutos porque primero debe ingresar bomberos ya que hubo un principio de incendio. Una vez que intervine bomberos, recién puede ingresar personal operativo de la empresa", habían informado fuentes de Edes a La Nueva.

"En principio afecta a un sector del macro y microcentro. Pero una vez que tengamos el diagnóstico se va a poder levantar el servicio de manera parcial, ya que se pueden transferir cargas por intermedio de otras instalaciones", habían ampliado.

Si bien se había cortado el tránsito en las calles aledañas, pasadas las 18.45 desde la comuna confirmaron que se había normalizado el mismo.