El Gobierno pagó con reservas US$ 1.000 millones del Bopreal 2026

A través del Banco Central de la República Argentina (BCRA), el Gobierno nacional canceló con reservas casi US$ 1.000 millones correspondientes el Bono de Reconstrucción de una Argentina Libre (Bopreal 2026).

Fue uno de los vencimientos -acumulado hasta finales de 2023- del bono que la entidad dirigida por Santiago Bausili le había otorgado a los importadores para cancelar deudas fuera del país.

La cancelación se efectuó con reservas y finalmente terminaron la jornada en un conteo total de US$ 41.776 millones, luego de alcanzar la semana pasada los US$41.901 millones.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Si bien se esperaba un mayor impacto en la acumulación de reservas, finalmente no cambió tanto la ecuación para el BCRA, en medio de los pedidos del Fondo Monetario Internacional (FMI) para atesorar dólares.

El Bopreal 2026 había sido usado por el Gobierno de Javier Milei para cancelar deuda acumulada con importadores y ya se habían hecho pagos anteriores. (NA)