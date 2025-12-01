Hora, TV y formaciones: Gimnasia, con la chance del clásico en semifinales, visita a Barracas

Barracas Central y Gimnasia y Esgrima La Plata se enfrentarán por un lugar en las semifinales del Torneo Clausura, en donde se puede dar una nueva edición del clásico platense ya que Estudiantes accedió a esa instancia tras vencer a Central Córdoba de Santiago del Estero.

El encuentro comenzará a las 17:00 en el Estadio Claudio Fabián Tapia por los cuartos de final del Torneo Clausura Betano 2025, con el arbitraje principal de Hernán Mastrángelo y con Jorge Baliño en el VAR.

La transmisión estará a cargo de ESPN Premium.

El cruce adquiere relevancia por el impulso con el que llegan ambos equipos, ya que Barracas busca sostener su condición de sorpresa del certamen y apoyarse en su localía para acercarse a una inédita semifinal.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

El Lobo atraviesa un tramo decisivo de alto rendimiento y pretende estirar una racha que lo reposicionó en el torneo después de asegurar la permanencia. Además está ante la enorme posibilidad de enfrentar a su máximo rival en las semifinales del torneo.

Barracas acumula cuatro partidos sin derrotas entre liga y playoffs, con dos victorias y dos empates. Su clasificación se resolvió en el tiempo suplementario ante Deportivo Riestra gracias al gol de Nicolás Blandi, en un duelo que incluyó la expulsión de Iván Guaraz y un cierre de máxima tensión.

Gimnasia sostiene una serie positiva desde el triunfo ante River por 1-0. Sumó cuatro victorias consecutivas y eliminó a Unión en Santa Fe por 2-1, con anotaciones de Manuel Panaro y Enzo Martínez. El equipo de Fernando Zaniratto llega fortalecido y con expectativas crecientes en la fase final del campeonato.

El antecedente más reciente favorece al Lobo, que ganó 1-0 como visitante el 22 de agosto de 2024 con un gol de Benjamín Domínguez. Ahora, ambos se encontrarán con un lugar en semifinales en juego y la obligación de sostener su mejor versión en un duelo decisivo.

*Probables formaciones

-Barracas Central: Marcelo Miño; Nicolás Capraro, Fernando Tobio, Yonatthan Rak; Facundo Mater, Dardo Miloc, Iván Tapia, Nicolás Demartini; Javier Ruiz, Jhonatan Candia; Facundo Bruera. DT: Ruben Darío Insua.tae7UQ

-Gimnasia: Nelson Insfran; Juan Pintado, Renzo Giampaoli, Enzo Martínez, Pedro Silva Torrejón; Augusto Max, Nicolás Barros Schelotto, Bautista Merlini; Alejandro Piedrahita, Marcelo Torres, Manuel Panaro. DT: Fernando Zaniratto.

-Estadio: Claudio "Chiqui" Tapia.

-Árbitro: Hernán Mastrángelo.

-VAR: Jorge Baliño.

-Hora: 17

-TV: ESPN Premium.