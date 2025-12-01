"Cuando pa Chile me voy...": los atletas máster de Bahía Blanca latieron con el corazón contento

En Chile, cruzando la cordillera, el nivel de los atletas máster de Bahía Blanca volvió a soprender.

Por el circulo Bahiense de Atletas Master participaron 12 deportistas -3 mujeres y 9 varones- y se obtuvieron 12 medallas: 6 de oro, 3 de plata y tres de bronce.

Fueron parte del XXII Campeonato Sudamericano Master de Atletismo en la ciudad de Santiago, en la Pista Atlética del Parque Estadio Nacional “Mario Recordon” en la Avenida Pedro de Valdivia 4885.

La atleta Silvina Rivero se destacó con 5 medallas de oro y una de bronce.

El detalle de las marcas y puestos de los atletas del CBAM y con sus respectivas medallas:

*Silvina Rivero (cat 50-54): oro en bala -con 10.29 metros- y disco, con 28.78 metros; oro en pentatlón de lanzamientos volviendo a mejorar su propia marca de récord sudamericano a homologar con 3222 puntos.

Además, oro en martelete, con 13.59 metros y medalla de bronce en jabalina con 26.96 metros.





* Patricia Nadal (55-59): oro en salto con garrocha con 2 metros (marca nacional); plata en lanzamiento de jabalina 22.57 metros y lanzamiento de disco con 23.64 metros. Bronce en 300 con vallas con 1m 00s 18. Cuarto puesto en lanzamiento de bala (8.36 metros).

* Enrique Cabral (60-64): bronce en salto en alto con 1.38 metros y plata en salto triple con 9,10 metros.ç

* Pablo Fava (45.49): sexto en salto en alto con 1.45m. y quedo 13° en salto en largo con una marca de 4.71m.

*Lázaro Relmo (35-39): cuarto en salto en alto con 1.45m y sexto en el lanzamiento de la jabalina con 36.62 metros.

*Cesar Waldbillic (50-54): séptimo en 100 metros en la serie con 13.22s y corrió la serie de 200 en 26.91s clasificando a la semifinal, donde totalizó 26.80s (8° puesto )..Tambien fue 3° en la semifinal de 400 mts con 1.00 m, no accediendo a la final.

*Ezequiel Rodríguez (40-44): quedo 5° en lanzamiento de disco con 31.83m y fue 11° en bala con 9.70 m.

*Gabriel Poggi (55-59): ganó la serie en 100m con 13.39s y clasificó a la semi final con 13.65s. Participó en 200m. con 27.91s saliendo 3° en la serie.

*Néstor Rodríguez (55-59): 5°puesto en Disco con 31.83 metros y en el lanzamiento de jabalina con una marca de 27.63s quedando 11° puesto.

*Adriana Sastre (50-54): participó en 8000 metros cross quedando 18 puesto con 50.58s y fue tercero en 400 metros en la serie con 1m 36s 71.

*Fabián Moriggia (50-54): participo en 1500m. quedando 16° con 5m 45s 37 y en los 8000 metros cross terminó en el 16º lugar con 36m 02s.

*Dardo Angerami (60-64): cuarto puesto en 300 con vallas con 49,33 segundos.