Salvatori: el último error que corrigió, el "no me gusta verme jugar" y qué significa el 28 en Pacífico

Branco Salvatori, a dos días de haber cumplido el sueño de meterse con Pacífico en la final del segundo tramo del torneo de Primera y siendo decisivo en la jugada del cierre, habló en "El Diario Deportivo", que se emite de lunes a viernes, de 14 a 15, por La Nueva Play.

"Fue un fin de semana de alegría y festejos, aprovechando que la otra serie (Villa Mitre-Estudiantes) fue a tercer partido. Pero ya pusimos la cabeza en lo que sigue", contó el base.

"Nos preparamos para el que venga", aclaró.

"Vamos a vivir algo lindo; todos los equipos de Primera quisieran estar en nuestro lugar y por suerte pudimos llegar nosotros", agregó.

Branco es consciente del lugar de privilegio que ocupa su equipo.

"Hay que tratar de disfrutarlo, porque no se juegan finales todos los días, y hay que compartirlo más con la gente que siempre estuvo", resaltó.

Contó que recién al día siguiente al triunfo miró el partido completo, con tranquilidad.

"Sinceramente no me gusta verme jugar; odio ver las cosas que hago mal, porque me doy cuenta y digo '¿para qué hice esto?', pero después lo pensás y en el momentos estás dos mil", reconoció.

Si bien Branco fue decisivo con el doble y falta que le dio el último triunfo a Pacífico, en la acción previa sufrió el triple del jugador que defendía.

"Llegué al minuto diciendo 'me la mandé'. Porque yo lo marcaba a (Alan) Pan, me metieron una cortina arriba, choco y lo pierdo totalmente, es más, en el video se ve que levanto la cabeza y no lo encuentro. Cuando lo vi estaba con la pelota en la mano y sólo quedaba rezar para que erre, algo que no pasó, je", recordó.

Pacífico fue creciendo, con puntos en diferentes manos.

"Encontramos un montón de variantes. Creo que tenemos todos los puestos bien cubiertos y todos se adaptan. Siempre alguno está mejor, no hay egos desde ese lado, y siempre alguno responde", destacó.

De todos modos, les costó acomodarse en el torneo.

"Al comienzo del segundo torneo no estábamos tan bien en la tabla general; el primer objetivo fue ganar unos partidos de entrada para acomodarnos un poco y liberarnos de la pelea por abajo", señaló.

"Primero le ganamos a Olimpo -repasó- después a Villa Mitre y nos replanteamos para qué estábamos. Como grupo nos pusimos como objetivo llegar a semifinales. Y la realidad que nos encontramos con un rival durísimo como Pueyrredón".

Pacífico fue campeón por última vez en 1996.

"El año pasado, cuando clasificamos a semifinales en el torneo corto, volvimos a poner al club en esa instancia después de 28 años, entonces, como que el número 28 estuvo todo este año dando vueltas en la previa a esta serie también. Y se nos fue inyectando un poquito", entendió.

Mirá el video completo: