Bomba en Racing: el neuquino Gabriel Arias decidió no renovar su contrato y se irá libre

¿Se veía venir? Algunos aseguraban que sí, otros se resentían a no verlo más en el arco de Rcaing. Por eso la noticia soprendió a propios y extraños: Gabriel Arias, quien termina su contrato a fin de año, se irá del club ya que decidió no renovar, por lo que esta noche, en el duelo ante Tigre en el Cilindro a las 21.30 en busca de la semifinal del Clausura, será su despedida de la Academia.

El arquero de 38 años llegó al conjunto de Avellaneda a mediados de 2018 y rápidamente se ganó un lugar como referente y figura del equipo. En su primera temporada se consagró campeón de la Superliga 2019 con Eduardo Coudet como DT y comenzó a forjar una existosa historia que tendrá su punto final. Si bien el año de Racing podría no terminar, dado a que si gana se meterá en semis, ya no volverá a jugar en el Estadio Presidente Perón y no volverá a estar frente a sus hinchas.

Durante los últimos meses perdió el puesto como titular en manos de Facundo Cambeses, que se afianzó bajo los tres palos con un nivel que lo llevó incluso a debutar en la Selección Argentina, y Gaviota quedó relegado al banco de suplentes, por lo que tomó la decisión de no aceptar la oferta de renovación de la dirigencia y buscará nuevos horizontes una vez que termine su vínculo el 31 de diciembre próximo.

La salida ante Peñarol, el principio del fin de Arias en Racing: luego de siete años ininterrumpidos como titular en el arco de Racing, Gabi, con pasado en Olimpo, finalmente perdió el puesto. Todo comenzó el último 19 de agosto cuando, en la vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores ante Peñarol, Gustavo Costas decidió reemplazarlo sobre el final para que Facundo Cambeses ataje en una definición por penales que nunca llegó gracias al gol agónico de Franco Pardo.

Con algunos rendimientos por debajo de las expectativas, la derrota ante Unión del 31 de agosto fue el punto final y, desde el encuentro siguiente, Cambeses encabezó el once inicial y, en los últimos 14 encuentros, terminó con la valla invicta en once. Si bien se encargó de disipar los rumores sobre una pelea con Gustavo Costas con un divertido posteo en las redes sociales del club, su ciclo en La Academia, cargado de gloria, llegó a su fin.

Los números de Gabriel Arias en Racing

-- 254 partidos

-- 124 triunfos

-- 70 empates

-- 60 derrotas

-- 246 goles recibidos

-- 101 vallas invictas

-- Campeón Superliga 2018/19

-- Campeón Trofeo de Campeones 2019

-- Campeón Trofeo de Campeones 2022

-- Campeón Supercopa Inernacional 2023

-- Campeón Copa Sudamericana 2024

-- Campeón Recopa Sudamericana 2025