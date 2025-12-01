Bahía Blanca | Lunes, 01 de diciembre

Dólar en Bahía Blanca: a cuánto finalizaron este lunes todas las cotizaciones

Conocé los valores de la divisa estadounidense en nuestra ciudad y en la city porteña.

El dólar oficial finalizó esta tarde su cotización a un valor promedio de $1.476,65 para la venta y de $1.421,42 para la compra en Bahía Blanca, registrando una baja de 0,01% en relación al cierre del viernes.

En tanto, el dólar blue bajó hasta en $1.460,00 (+0,69%) para la venta en nuestra ciudad, y se ofreció a $1.445,00 (+0,70%) en las financieras de la City Porteña.

El dólar Tarjeta, por su parte, se sitúa en $1.917,50 (0,00%); el MEP cotiza a $1.470,00 (-0,40%), y el Contado con Liquidación (CCL) se ubica en $1.509,00 (-0,40%).

El Riesgo País, en tanto, medido por la consultora JP Morgan, se posiciona en 643 puntos básicos (-0,50%).

