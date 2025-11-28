Pacífico repitió ante Pueyrredón y es el primer finalista del segundo tramo de Primera

Fernando Rodríguez [email protected] Ingresó en La Nueva Provincia en 1995. Trabaja en la sección Deportes y fue colaborador en Regionales y Locales de este mismo medio. Se especializa en básquetbol. Formó parte del staff de la revista Encestando y Zona de Básquet durante 10 años. Tuvo experiencia en el programa Radial Contrabásquet, en Radio La Red.

Pacífico repitió ante Pueyrredón, por 74 a 73, cerró 2-0 la serie semifinal del segundo tramo de Primera, Aldo "Bebe" Storti, y ahora espera rival, que surgirá de Estudiantes-Villa Mitre, quienes están jugando en el Casanova.

En un partido sumamente cerrado, vibrante y con mucha tensión en un clima típico de definición, Branco Salvatori fue quien resolvió el juego.

Restaban 37 segundos y repuso el local, 71-70 abajo, rompió Gregorio Gerhardt, abrió para Alan Pan y este clavó un triple con 28 segundos.

En la última bola, Salvatori atacó por el eje y fue hasta abajo, anotando el doble y sacándole la falta al pibe Gerhardt, por lo que esa jugada de tres puntos le permitió poner el verde 74-73, con 8 segundos por delante.

En la reposición, Pueyrredón tuvo un ataque sucio y el tiempo se consumió.

Todo lo contrario a lo sucedido en el primer juego, Pacífico no la metió (había anotado 16-32 en triples) y Pueyrredón llegó a sacar 10.

Y la máxima fue de 11 para el local, 27-16, aunque otro buen cierre del verde le permitió terminar el cuarto con un decoroso 33-29, a pesar del 0-9 en triples, contra 7-15 del local.

Ya en el tercer cuarto Pacífico pudo pasar al frente con su primer triple (en 11 intentos): 39-36.

Desde ahí, Pacífico siempre estuvo al frente hasta el triple de Pan, y en dos oportunidades que Purre logró empatarlo, entrando a un final que, a pesar de no tener a Renzi y Carci (ambos afuera por quinta) tenía vida el local.

Primero fue un triple de Errazu para darle ventaja al verde 71-68, con 1m18 por jugar. Una gran asistencia de Pan a Mallemaci le permitió descontar: 71-70.

Atrás, Carlos Balmaceda tapó a Tomás Sagarzazu y la pelota fue para Purre, que terminó con el triple de Pan, ante de la jugada decisiva de Salvatori.

Sagarzazu fue el goleador del partido, con 17 puntos (7-10 en dobles y 3-3 en libres), más 8 rebotes; Salvatori completó 16 unidades, 9 rebotes y 5 asistencias. En tanto, que Santiago Loos bajó 11 rebotes.

En el local, Balmaceda, que se fajó en la pintura, anotó 13 puntos y bajó 6 rebotes; Pan terminó con 15 (4-8 en triples) y 5 asistencias y Carci cerró con 16 (4-7 en triples y 4-4 en t1).

La síntesis:

Pueyrredón (73): A. Pan (15), L. Lucchetti (5), N. Renzi (12), G. Mallemaci (8), C. Balmaceda (13), fi; D. Carci (16), G. Gerhardt (4) y G. Sagasti. DT: Andrés Iannamico.

Pacífico (74): B. Salvatori (16), F. Mattioli (4), V. Cortés (6), S. Loos (8), T. Sagarzazu (17), fi; J.C. Redivo (8), M. Boccatonda (6), I. Errazu (5), Genaro Pisani y Gino Pisani (4). DT: Mauro Richotti.

Cuartos: Pueyrredón, 14-12; 33-29 y 48-50.

Árbitros: Sebastián Arcas, Eduardo Ferreyra y Horacio Sedán.

Cancha: Vicente Palermo (Pueyrredón).

Serie: Pacífico, 2-0.