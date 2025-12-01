Ismael Serrano llega mañana a Bahía: una cita imperdible en el Don Bosco

Este martes, el Teatro Don Bosco recibirá a Ismael Serrano, una de las voces más reconocidas y sensibles de la canción española. Con un formato íntimo y cercano, el cantautor invita al público bahiense a recorrer un repertorio cargado de historias, poesía y melodías que atraviesan generaciones.

Será una noche especial para quienes disfrutan de sus clásicos, de sus nuevas canciones y de ese clima único que Serrano crea en cada presentación: emoción, complicidad y una conexión profunda con la audiencia.

Una oportunidad ideal para cerrar el año con un espectáculo de primer nivel internacional. Las entradas pueden adquirirse a través de ticketbahia.com.