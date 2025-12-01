Entre Villa Mitre y Estudiantes, hoy sale el rival de Pacífico para la final de Primera

Emiliano Menénez (DT de VM) y Matías Martínez hoy tendrán un final diferente al acostumbrado entre ambos. Fotos: archivo-La Nueva.

El partido entre Estudiantes (78)-Villa Mitre (88), el 23 de abril de este año, marcó el inicio del torneo de Primera, Aldo "Bebe" Storti" en el Osvaldo Casanova, y el encuentro con los mismo rivales, 222 días después, significará el final de temporada para uno de los dos.

Esto incluirá, naturalmente, al entrenador Emiliano Menéndez, de Villa Mitre, y Matías Martínez, uno de los más experimentados del albo.

Ambos vienen de ascender con Barracas en 2024 y ser campeones de Primera con el tricolor en el torneo corto del mismo año. Por lo tanto hoy, después de dos años de festejos compartidos, y más allá de la amistad que los une, el futuro de cada uno será diferente.

El partido se disputa en el José Martínez, desde las 21, con arbitraje de Emanuel Sánchez, Sebastián Arcas y Alejandro Ramallo, en el tercer y último juego correspondiente a las semifinales, que está 1-1.

Mientras tanto, Pacífico lo mira tranquilo, ya como primer clasificado a la final, tras eliminar a Pueyrredón, 2-0.

El tricolor partió como favorito en la serie, considerando que venía de ganar 9 de los 11 partidos del segundo tramo, sumados a los dos de cuartos ante L.N. Alem (11 de 13). Y esto se potenció tras el primer cruce: 89-70.

De todos modos, el albo el viernes encontró un rival algo herido por la sumatoria de derrotas (cuatro consecutivas en la Liga Argentina, incluyendo, la noche anterior, la primera como local) y sin Federico Harina, y aprovechó la oportunidad para estirar la serie: 79-71.

Estudiantes, que había finalizado segundo en el primer tramo, lo eliminó rápidamente Pacífico. Y ese golpe lo sintió en la segunda parte, en la cual sumó cuatro triunfos y siete derrotas, cuando venía de ganar ocho y perder tres. Inclusive, se aseguró un lugar entre los ocho recién en la última fecha.

Ya en playoffs, se cargó 2-1 a Napostá (2º en la general), una respuesta más acorde a lo que sugerían algunos de sus nombres propios.

Con ese envión fue a cancha de Villa Mitre, donde los 19 puntos significaron la máxima diferencia entre ambos en los cuatro juegos.

Y mientras Pacífico -primer finalista- esperaba al tricolor como rival, el albo sorprendió, le ganó por primera vez en la temporada y dejó 1-1 la serie.

Para hoy en el local está previsto que jueguen todos sus elementos, considerando que recién el viernes se presentarán por Liga Argentina.

Mientras que en el albo no registran bajas.

Cómo sigue

El ganador de esta noche enfrentará a Pacífico, en serie al mejor de cinco, en días y cancha a designar.

De pasar Villa Mitre, se jugaria en el Casanova, mientras que si pasa el albo, la serie iría en el Norberto Tomás.

El vencedor de la final se adjudicará el segundo tramo del torneo y disputará una Súper final, al mejor de tres, ante Olimpo, ganador de la primera parte.