Básquetbol.

9 de Julio tuvo variedad y también ganó en el torneo local de Primera Femenino

El albiazul superó a Sportivo Bahiense, por 76 a 48.

María Victoria Flores (11) y Rosario Albarracín no se sacan ventajas. Fotos: Emmanuel Briane-La Nueva.

9 de Julio venció a Sportivo Bahiense, 76 a 48, por la octava fecha del segundo tramo del torneo de Primera Femenino, "Josefina Torruella".

El albiazul fue estableciendo diferencias con el correr de los minutos y mostrando la cantidad de variantes, inclusive, sin contar con Isabella Roldán y Delfina Alves da Florencia, vinculadas a la preselección argentina U17.

La experimentada María Belén Tombesi sumó 19 puntos (6-11 en dobles y 7-11 en libres) y dominó el espacio aéreo con 17 rebotes.

Tamara Nieva rompe entre Azul Carli y Bárbara Cunningham.

En tanto, María Victoria Flores aportó 13 unidades (0-2 en triples, 5-5 en dobles y 3-4 en libres), más 7 recobres; Jessica Azaroff cerró con 5 rebotes, 3 asistencias y 7 puntos, e Ileana Corvalán aportó 4 asistencias, 3 rebotes y 11 puntos.

Jessica Azaroff lanza en soledad.

En el tricolor, Paloma Vecchi convirtió 11 puntos, sumando tambien 6 rebotes, 4 recuperos y 2 asistencias. Mientas que Paulina Lazar completó 17 unidades (4-9 en triples).

Paralelamente al torneo local, 9 de Julio está disputando el Provincial de Clubes (ganó los últimos dos de visitante y perdió el primero de local) y su próxima presentación será el domingo a las 18, ante Peñarol, en Mar del Plata.

Sportivo Bahiense (48): P. Lazar (17), P. Vecchi (11), R. Hammerschmidt, A. González (8), L. Uthurralt (2), fi; M.A Carli (4), B. Cunningham, P. Fernández, M. Gregorio (4), R. Albarracín, S. Albarracín y L. Gherzi (2). DT: Bruno Sagripandi.

9 de Julio (76): E. Fernández (6), I. Corvalán (11), A. Maurer (5), M.V. Flores (13), M.B. Tombesi (19), fi; J. Azaroff (7), T. Nieva (3), C. Arena y G. Haberkorn (12). DT: Julián Turcato.

Cuartos: Sportivo, 15-20; 29-41 y 41-52.

Árbitros: Alejandro Vizcaíno y Jerónimo Javier Ocampo⁩.

Cancha: Eladio Santos (Sportivo).

