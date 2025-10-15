YouTube caído: reportan fallas a nivel mundial

YouTube experimentó una interrupción masiva a nivel global que afectó a miles de usuarios en varias regiones del mundo. Las fallas también alcanzaron servicios relacionados como YouTube Music y YouTube TV, según distintos reportes internacionales.

Según datos del sitio Downdetector, que recopila denuncias de fallas en servicios digitales, se superaron los 300.000 reportes a nivel mundial de usuarios que notificaban problemas para reproducir videos, acceder a contenido o cargar la plataforma.

Durante el episodio, muchos usuarios informaron errores como pantallas negras, mensajes de “ocurrió un error, por favor inténtalo más tarde” o carga infinita de la plataforma.

Hasta el momento, Google (empresa propietaria de YouTube) no ha ofrecido una explicación oficial pública sobre el origen técnico de la caída ni un cronograma de restablecimiento total del servicio. (con información de TN.com.ar)