La ciudad.

Aprehendieron a una persona que circulaba en una bici robada y portaba un arma de fuego

Fue esta tarde en un Operativo de Saturación que tuvo lugar en Villa Rosas. 

Un hombre de 22 años fue aprehendido esta tarde en Villa Rosas por portar un arma calibre 22, en el marco de un nuevo Operativo de Saturación que llevó a cabo personal de las fuerzas de seguridad.

 

La detención de Lionel Thiago Canales se produjo en Leloir 1151, mientras circulaba con una bicicleta robada marca Olmo, rodado 29, color negro y verde.

 

La infracción responde al artículo 189 Bis del Código Penal (tenencia ilegal de arma de fuego).

Interviene la Unidad Fiscal de Instrucción (UFI) N°15 del Departamento Judicial Bahía Blanca.

