En Cerri: detuvieron a un prófugo condenado por abuso

Un sujeto que fue condenado por abuso sexual y permanecía prófugo fue detenido esta mañana en una vivienda de General Daniel Cerri, informaron fuentes oficiales.

Se trata de Eduardo Esteban Sauco, de 64 años, quien fue sentenciado por el Tribunal en lo Criminal Nº 2 a 15 años de cárcel por hechos ocurridos en una vivienda de Coronel Suárez.

Mientras tanto continúa siendo buscado su hijo Alan Emmanuel (34), quien recibió una sanción de 26 años por la misma causa.

Cabe destacar que el Ministerio de Seguridad provincial estableció una recompensa de 3 millones de pesos para quien pudiera aportar información que permitiera la detención de los sujetos.

Desde la comisaría Segunda indicaron que el sujeto fue atrapado en un inmueble ubicado en Soler al 1200 de la vecina localidad.

"Los uniformados llegaron al lugar gracias a tareas investigativas encubiertas y lograron efectivizar la medida", señalaron en un parte de prensa emitido por la dependencia de calle Roca al 500.

Agregaron que personal del Gabinete Investigativo de la dependencia trasladó al individuo y lo puso a disposición de las autoridades judiciales.