Presentaron un proyecto para que Nación incluya a la autopista Paso Urbano en el Presupuesto 2026

El concejal radical Pablo Daguerre presentó un proyecto solicitando al gobierno nacional que incorpore la obra de la autopista Paso Urbano en la ley de Presupuesto Nacional 2026 con el objetivo de garantizar la continuidad de una de las construcciones viales más importantes para la ciudad y toda la región.

"Bahía Blanca necesita que el Paso Urbano se reactive. No es una obra más: es una conexión vital para la ciudad y para el país", declaró.

El edil advirtió que la obra, bajo jurisdicción de la Dirección Nacional de Vialidad, permanece paralizada desde hace tiempo y no fue incluida en el Presupuesto 2026 recientemente enviado al Congreso. "Se trata de un proyecto clave para el desarrollo productivo, portuario e industrial del sudoeste bonaerense, que no puede seguir postergado", señaló al respecto.

Daguerre recordó que entre 2022 y 2023 el Paso Urbano fue una de las obras viales de mayor presupuesto del país y que, pese a las modificaciones posteriores para hacerla más viable, no se registraron avances concretos. Además, destacó que el deterioro actual genera problemas de transitabilidad y seguridad vial en uno de los principales accesos a la ciudad.

El proyecto, comunicó el concejal, busca que la Nación retome el financiamiento de esta infraestructura estratégica, que une la Ruta Nacional 33 con la Ruta Nacional 3 Sur y comunica con el Puerto de Bahía Blanca, articulando la producción agrícola, industrial y portuaria de toda la región.

"La continuidad de esta obra no sólo es una deuda pendiente con Bahía Blanca, sino una inversión esencial para el desarrollo del país", concluyó.