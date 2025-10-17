Tensión en Gaza: Hamas entregó el cuerpo de otro rehén israelí

Hamas entregó en la noche del viernes el cuerpo de otro rehén a la Cruz Roja en medio de tensiones por el retraso en la devolución de restos pactada en el acuerdo de alto el fuego.

Cerca de la medianoche hora local, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) informaron que la Cruz Roja ha notificado al ejército que hace poco recogió un ataúd de parte de Hamas en Khan Younis, al sur de Gaza.

“Israel recibió, por intermediación de la Cruz Roja, el ataúd con un rehén muerto que fue entregado a las fuerzas del ejército israelí y del Shin Bet (servicio de seguridad interior) en la Franja de Gaza”, añadió.

Los restos serán trasladados posteriormente al instituto forense Abu Kabir en Tel Aviv para su identificación.

Hasta la fecha, las autoridades israelíes señalaron haber recibido nueve de los 28 cuerpos retenidos por Hamas en Gaza, e insistieron en que el grupo islamista conoce el paradero de los cuerpos de los rehenes.

Por su parte, Hamas ha atribuido las demoras a problemas técnicos e indicó la necesidad de maquinaria pesada y equipos de excavación para acelerar la recuperación de cadáveres sepultados bajo los escombros.

El área de conflicto bélico continúa en ruinas

La controversia en torno a la devolución de cuerpos ha ensombrecido el pacto de alto el fuego, que constituye la primera fase del plan de 20 puntos impulsado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para poner fin al conflicto.

Más temprano, Hamas solicitó a los mediadores internacionales que intervengan para facilitar los pasos siguientes bajo el acuerdo, que contemplan la reapertura de fronteras, la entrada de ayuda humanitaria, el inicio de la reconstrucción, el establecimiento de una administración local y la retirada completa de fuerzas israelíes. (con información de Infobae)