Hamas entregó los cuerpos de otros cuatro rehenes israelíes, pero todavía retiene 20

El ejército israelí informó este martes que sus tropas recibieron de la Cruz Roja cuatro ataúdes con los supuestos cuerpos de otros cuatros rehenes retenidos por milicianos palestinos en Gaza, como parte del acuerdo de alto el fuego en Gaza con Israel.

Sin embargo, Hamas no anunció la identidad de los rehenes que entregó.

La Oficina del Primer Ministro de Israel confirmó la recepción de los cadáveres, que fueron trasladados al Centro Nacional de Medicina Forense del Ministerio de Salud. El Gobierno israelí aseguró que “todas las familias de los secuestrados” fueron informadas y “les acompañamos en este difícil momento”.

“Seguiremos actualizando la información con datos confiables según sea necesario”, concluyó el comunicado.

La Cruz Roja había recogido los ataúdes de Hamas en la ciudad de Gaza. Ahora, las Fuerzas de Defensa de Israel se disponen a inspeccionar los cuatro ataúdes antes de cubrirlos con banderas israelíes y celebrar una breve ceremonia dirigida por un rabino militar. Luego se tomarán los restos para identificarlos y confirmar que pertenecen a los rehenes asesinados.

Se estima que aún están en el enclave otros 20 rehenes fallecidos, entre ellos el argentino Lior Rudaeff, asesinado en el brutal ataque del 7 de octubre.

El lunes Hamas entregó a 20 rehenes vivos y cuatro cuerpos, en lo que fue interpretado como un incumplimiento del tratado. El Ejército israelí informó que los restos devueltos pertenecen a Guy Illouz, de 26 años, y al ciudadano nepalí Bipin Joshi, de 23 años.

Poco después, Hamas dijo que había devuelto los cuerpos de Yossi Sharabi y del oficial de las Fuerzas de Defensas de Israel, capitán Daniel Pérez.

En los últimos días, el grupo armado palestino alertó que le sería difícil hallar los cuerpos de todos las personas secuestradas que murieron a lo largo de dos años de guerra.

Israel presiona a Hamas



El lunes, el ministro de Defensa israelí, Israel Katz, acusó a Hamas de incumplir el acuerdo al entregar solo cuatro de los rehenes muertos.

“El anuncio de Hamas sobre el esperado regreso de cuatro cadáveres hoy es un incumplimiento de los compromisos. Cualquier retraso o evasión deliberada se considerará una grave violación del acuerdo y se responderá en consecuencia“, dijo Katz en su cuenta de X.

La misma denuncia sobre el incumplimiento del acuerdo había sido realizada por familiares de cautivos. “La tarea urgente en la que estamos todos comprometidos es garantizar el regreso a casa de todos los rehenes fallecidos“, afirmó el ministro. (con información de TN)