Ola de turistas chinos en el invierno español: gasto récord y vuelos duplicados

España está experimentando una transformación en su tradicional calendario turístico gracias a la creciente afluencia de viajeros chinos que eligen el país durante los meses de invierno.

Expertos del sector señalan que este fenómeno no solo inyecta un nuevo impulso a la economía, sino que también redefine el perfil del visitante.

Según Santiago Vallejo, vicepresidente de la Mesa del Turismo, el aumento del interés por los viajes invernales se debe a una combinación de mejores condiciones climáticas y una conectividad aérea significativamente mejorada.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Los datos de Turespaña confirman esta tendencia positiva, que ya se consolidó durante 2024:

Visitantes en 2024: España recibió alrededor de 650.000 turistas chinos, lo que representa un espectacular aumento interanual del 66.7%.

Gasto Turístico: El desembolso total de estos viajeros superó los 1.800 millones de euros ($2.090 millones de dólares).

Las perspectivas para 2025 son aún más favorables, impulsadas por un crecimiento significativo en la capacidad de vuelos. Vallejo destaca que la conectividad directa es esencial: el número de vuelos directos semanales entre China y España se espera que casi se duplique durante la temporada de invierno y primavera 2025-2026, alcanzando un nivel récord en la historia de la relación bilateral.

Un viajero más independiente y cultural

El sector ha observado un cambio cualitativo en los hábitos del viajero chino, que ahora busca una inmersión más profunda. "No solo buscan una simple visita a un lugar, sino profundizar en la cultura de esos lugares y su patrimonio", explicó Vallejo.

Perfil del Turista: Más del 80% de los visitantes optan por viajes independientes y estancias en hoteles.

Actividades Principales: Sus intereses se centran en las compras, las visitas culturales y el turismo urbano, aportando un alto valor añadido a los destinos.

En respuesta a esta demanda, el sector turístico español ha adaptado sus servicios, ampliando la oferta cultural (museos y recorridos) y modernizando los sistemas de pago para aceptar plataformas chinas como Alipay y WeChat Pay.

Vallejo subrayó la importancia de las políticas gubernamentales para sostener este crecimiento. Mencionó la reciente extensión de la política de exención de visados por parte de China para ciudadanos de decenas de países, incluida España, hasta finales de 2026.

Esta medida, según el experto, facilitará aún más los intercambios turísticos, comerciales y culturales en ambas direcciones, consolidando la necesidad de que el sector se adapte a esta demanda a largo plazo. (NA)