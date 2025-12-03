Sheinbaum regala su entrada a inauguración del Mundial FIFA 2026

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, confirmó que no asistirá al partido inaugural de la Copa Mundial de la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) 2026, que tendrá lugar en el estadio Azteca de la capital mexicana.

La mandataria reiteró -en conferencia de prensa- que cederá su entrada al partido inaugural a una niña indígena apasionada por el fútbol, ya que se trata de “la oportunidad” para quienes no tienen acceso a este tipo de eventos y es algo que “transforma vidas”.

De igual manera, informó que tampoco definió si asistirá al sorteo oficial el próximo 5 de diciembre para el Mundial 2026.

Eso se debe a que aún deben establecerse los protocolos diplomáticos y de seguridad necesarios, además de que también debe verificar si su agenda se lo permite.

No sabe qué presidentes estarán: Milei ya anunció que no irá

En cuanto a sus pares de otras naciones, Sheinbaum comentó que aún no se sabe quiénes asistirían, incluso de los otros dos paìses anfitrionas, representados por el primer ministro de Canadá, Mark Carney, y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Tampoco sabe que el presidente de la Argentina, Javier Milei, ya adelantó que no concurrirá, porque trascendió en Buenos Aires que eso se debe a su pelea con la cúpula de la AFA.

“Todavía es temprano para poder saber qué jefes de Estado vendrían y qué recepción les haríamos”, reiteró la mandataria mexicana.

El evento inaugural tendrá lugar el 11 de junio de 2026 en el estadio Azteca, uno de los escenarios mexicanos más emblemáticos del fútbol a nivel mundial.

En la edición 2026 habrá 48 selecciones de distintas naciones que competirán en 104 partidos durante 39 días, con una audiencia global estimada de 6.000 millones de espectadores.qMQZBQ

Para México, algo especial

Para México en específico será un evento histórico, ya que se convertirá en el primer país en albergar tres ediciones de la Copa del Mundo, tras los Mundiales de 1970 y 1986.

En la Copa Mundial de la FIFA 2026 se disputarán 13 partidos en territorio mexicano, repartidos entre los estadios de Ciudad de México, Monterrey (norte) y Guadalajara (oeste). (NA)