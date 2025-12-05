Sorteo del Mundial 2026: así fue el ingreso de Scaloni con la Copa

El entrenador Lionel Scaloni fue el encargado de ingresar la Copa del Mundo, en la ceremonia del sorteo del Mundial 2026, que se realiza en estos momentos en Estados Unidos.

El DT de la Selección entró con el trofeo, y guantes blancos, como defensor del título tras ganarlo en Qatar 2022.

"La recuerdo como una final inolvidable, que pasaron un montón de cosas y nuestro equipo, a pesar de todas las dificultades, siguió creyendo", dijo Scaloni en relación al triunfo ante Francia.

"En ningún momento pensamos que ese partido podía terminar mal, es lo que intentaremos en la nuva Copa del Mundo: seguir compitiendo y no dar nunca nada por perdido. Es lo que espera nuestra gente de nosotros y es lo que vamos a volver a intentar", agregó.

Los guantes

Si bien Scaloni es uno de los autorizados a tocar el trofeo (junto a los jugadores ganadores, jefes de Estado y funcionarios de la FIFA), el uso de guantes en la ceremonia de sorteo es una práctica habitual en los traslados y presentaciones para evitar que queden huellas marcadas sobre la superficie de oro.