Todos los grupos que le tocaron a la Argentina a lo largo de los Mundiales

Concluido el sorteo de la Copa del Mundo 2026 de fútbol, la Argentina cayó al grupo J y deberá medirse en dicha primera fase con Argelia, Austria y Jordania.

Se tratará del 19º Mundial para la Selección, que faltó en 1938, 1950, 1954 y 1970 y fue campeón en 1978, 1986 y en la reciente edición de Qatar 2022.

En tres oportunidades, la albiceleste no logró sortear la fase inicial: Suecia 1958, Chile 1962 y la recordada de Corea-Japón 2022, con Marcelo Bielsa al mando del equipo nacional.

A continuación, los grupos que le tocaron a la Selección a lo largo de la historia:

Uruguay 1930

Argentina 1-0 Francia

Argentina 6-3 México

Argentina 3-1 Chile

La Selección perdió la final con Uruguay, por 4 a 2.

Italia 1934

No hubo fase de grupos

Argentina solo jugó con Suecia, en octavos de final, cayendo 3 a 2.

Checoslovaquia 6-1 Argentina

Suecia 1958

Argentina 1-3 República Federal de Alemania

Argentina 3-1 Irlanda del Norte

Checoslovaquia 6-1 Argentina

Eliminada en primera ronda.

Chile 1962

Argentina 1-0 Bulgaria

Inglaterra 3-1 Argentina

Hungría 0-0 Argentina

Eliminada en primera ronda.

Inglaterra 1966

Argentina 2-1 España

República Federal de Alemania 0-0 Argentina

Argentina 2-0 Suiza

Cayó 1 a 0 con el local en cuartos de final.

Alemania 1974

Polonia 3-2 Argentina

Argentina 1-1 Italia

Argentina 4-1 Haití

Eliminada en segunda ronda.

Argentina 1978

Argentina 2-1 Hungría

Argentina 2-1 Francia

Italia 1-0 Argentina

Primer título, tras superar a Holanda por 3 a 2 en la final.

España 1982

Argentina 0-1 Bélgica

Argentina 4-1 Hungría

Argentina 2-0 El Salvador

Eliminada en segunda ronda.

México 1986

Argentina 3-1 Corea del Sur

Italia 1-1 Argentina

Argentina 2-0 Bulgaria

Segundo título, con victoria por 3 a 2 sobre Alemania en la final.

Italia 1990

Argentina 0-1 Camerún

Argentina 2-0 Unión Soviética

Rumania 1-1 Argentina

Subcampeón tras ceder por 1 a 0 en la final con Alemania.

Estados Unidos 1994

Argentina 4-0 Grecia

Argentina 2-1 Nigeria

Bulgaria 2-0 Argentina

Eliminada en octavos de final con Rumania, por 3 a 2.

Francia 1998

Argentina 1-0 Japón

Argentina 5-0 Jamaica

Argentina 1-0 Croacia

Eliminada en cuartos de final con Holanda, por 2 a 1.

Corea-Japón 2002

Argentina 1-0 Nigeria

Argentina 0-1 Inglaterra

Argentina 1-1 Suecia

Eliminada en primera ronda.

Alemania 2006

Argentina 2-1 Costa de Marfil

Argentina 6-0 Serbia y Montenegro

Argentina 0-0 Países Bajos

Eliminada en cuartos de final con Alemania, por penales (4-2), tras empatar 1 a 1.

Sudáfrica 2010

Argentina 1-0 Nigeria

Argentina 4-1 Corea del Sur

Grecia 0-2 Argentina

Eliminada nuevamente en cuartos de final con Alemania, por 4 a 0.

Brasil 2014

Argentina 2-1 Bosnia y Herzegovina

Argentina 1-0 Irán

Nigeria 2-3 Argentina

Subcampeón tras caer en la final con Alemania, por 1 a 0.

Rusia 2018

Argentina 1-1 Islandia

Argentina 0-3 Croacia

Nigeria 1-2 Argentina

Eliminada en octavos de final con Francia, por 4 a 3.

Qatar 2022

Argentina 1-2 Arabia Saudita

Argentina 2-0 México

Polonia 0-2 Argentina

Tercer título, con victoria por penales (4-2) tras igualar 3 a 3 con Francia.

En total, la Selección disputó 18 Mundiales y 88 partidos, de los cuales ganó 47, empató 20 y perdió 19. Anotó 152 goles y le convirtieron 101.