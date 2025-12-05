Todos los grupos que le tocaron a la Argentina a lo largo de los Mundiales
Se conoció hoy que la Selección enfrentará a Argelia, Austria y Jordania el año que viene, en la Copa que organizará Norteamérica.
Concluido el sorteo de la Copa del Mundo 2026 de fútbol, la Argentina cayó al grupo J y deberá medirse en dicha primera fase con Argelia, Austria y Jordania.
Se tratará del 19º Mundial para la Selección, que faltó en 1938, 1950, 1954 y 1970 y fue campeón en 1978, 1986 y en la reciente edición de Qatar 2022.
En tres oportunidades, la albiceleste no logró sortear la fase inicial: Suecia 1958, Chile 1962 y la recordada de Corea-Japón 2022, con Marcelo Bielsa al mando del equipo nacional.
A continuación, los grupos que le tocaron a la Selección a lo largo de la historia:
Uruguay 1930
Argentina 1-0 Francia
Argentina 6-3 México
Argentina 3-1 Chile
La Selección perdió la final con Uruguay, por 4 a 2.
Italia 1934
No hubo fase de grupos
Argentina solo jugó con Suecia, en octavos de final, cayendo 3 a 2.
Suecia 1958
Argentina 1-3 República Federal de Alemania
Argentina 3-1 Irlanda del Norte
Checoslovaquia 6-1 Argentina
Eliminada en primera ronda.
Chile 1962
Argentina 1-0 Bulgaria
Inglaterra 3-1 Argentina
Hungría 0-0 Argentina
Eliminada en primera ronda.
Inglaterra 1966
Argentina 2-1 España
República Federal de Alemania 0-0 Argentina
Argentina 2-0 Suiza
Cayó 1 a 0 con el local en cuartos de final.
Alemania 1974
Polonia 3-2 Argentina
Argentina 1-1 Italia
Argentina 4-1 Haití
Eliminada en segunda ronda.
Argentina 1978
Argentina 2-1 Hungría
Argentina 2-1 Francia
Italia 1-0 Argentina
Primer título, tras superar a Holanda por 3 a 2 en la final.
España 1982
Argentina 0-1 Bélgica
Argentina 4-1 Hungría
Argentina 2-0 El Salvador
Eliminada en segunda ronda.
México 1986
Argentina 3-1 Corea del Sur
Italia 1-1 Argentina
Argentina 2-0 Bulgaria
Segundo título, con victoria por 3 a 2 sobre Alemania en la final.
Italia 1990
Argentina 0-1 Camerún
Argentina 2-0 Unión Soviética
Rumania 1-1 Argentina
Subcampeón tras ceder por 1 a 0 en la final con Alemania.
Estados Unidos 1994
Argentina 4-0 Grecia
Argentina 2-1 Nigeria
Bulgaria 2-0 Argentina
Eliminada en octavos de final con Rumania, por 3 a 2.
Francia 1998
Argentina 1-0 Japón
Argentina 5-0 Jamaica
Argentina 1-0 Croacia
Eliminada en cuartos de final con Holanda, por 2 a 1.
Corea-Japón 2002
Argentina 1-0 Nigeria
Argentina 0-1 Inglaterra
Argentina 1-1 Suecia
Eliminada en primera ronda.
Alemania 2006
Argentina 2-1 Costa de Marfil
Argentina 6-0 Serbia y Montenegro
Argentina 0-0 Países Bajos
Eliminada en cuartos de final con Alemania, por penales (4-2), tras empatar 1 a 1.
Sudáfrica 2010
Argentina 1-0 Nigeria
Argentina 4-1 Corea del Sur
Grecia 0-2 Argentina
Eliminada nuevamente en cuartos de final con Alemania, por 4 a 0.
Brasil 2014
Argentina 2-1 Bosnia y Herzegovina
Argentina 1-0 Irán
Nigeria 2-3 Argentina
Subcampeón tras caer en la final con Alemania, por 1 a 0.
Rusia 2018
Argentina 1-1 Islandia
Argentina 0-3 Croacia
Nigeria 1-2 Argentina
Eliminada en octavos de final con Francia, por 4 a 3.
Qatar 2022
Argentina 1-2 Arabia Saudita
Argentina 2-0 México
Polonia 0-2 Argentina
Tercer título, con victoria por penales (4-2) tras igualar 3 a 3 con Francia.
En total, la Selección disputó 18 Mundiales y 88 partidos, de los cuales ganó 47, empató 20 y perdió 19. Anotó 152 goles y le convirtieron 101.