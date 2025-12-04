Duelo final en Chile: Kast y Jara protagonizaron el penúltimo debate antes del balotaje

El ambiente político chileno se intensifica a solo 11 días de la segunda vuelta electoral que definirá al próximo Presidente del país. El penúltimo debate presidencial, organizado por la Asociación de Radiodifusoras de Chile, puso frente a frente al candidato de ultraderecha, José Antonio Kast, y a candidata del oficialismo, Jeannette Jara.

En un gesto de cordialidad, ambos aspirantes se saludaron y estrecharon las manos previo al inicio del debate en Santiago.

El encuentro estuvo marcado por la confrontación de dos visiones de país diametralmente opuestas. Kast, líder del Partido Republicano, centró sus argumentos en propuestas para regular la emigración ilegal y la necesidad de una mano dura en materia de seguridad.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Por su parte, Jara, representando a la coalición de gobierno, hizo fuertes anuncios económicos enfocados en la protección social y la reforma del sistema de pensiones.

Una segunda vuelta polarizada

La contienda actual es el resultado de la primera vuelta celebrada el 20 de noviembre de 2025, donde tanto Kast como Jara lograron superar al resto de los competidores, aunque sin obtener la mayoría absoluta requerida.

José Antonio Kast, conocido por su discurso conservador y pro-mercado, busca consolidar el voto de la derecha tradicional y el centro, apelando al descontento por la seguridad y la gestión económica.

Jeannette Jara, quien sorprendió al pasar al balotaje, representa la continuidad del proyecto de reformas sociales del actual gobierno y se enfoca en movilizar a la base progresista y a los votantes que optaron por otras candidaturas de centro-izquierda en la primera vuelta.

La segunda vuelta, fijada para el 14 de diciembre de 2025, se ha convertido en una elección de alta polarización, donde la capacidad de cada candidato para atraer a los votantes independientes y a aquellos que se abstuvieron en la primera ronda será crucial.

Este debate fue vital para exponer sus planes definitivos ante la nación antes de la votación decisiva, que elegirá al sucesor del actual Jefe de Estado chileno. (NA)