Regional Amateur: Sporting apostó a la rotación y metió un pleno ante Bella Vista

Sebastián Mendoza celebra con los suplentes, tras un buena definición que le dio la victoria a Sporting. Fotos: Emilia Maineri-La Nueva.

Apostando a un equipo alternativo y con varios juveniles, Sporting venció esta tarde a Bella Vista, por la primera fecha del Torneo Regional Federal Amateur, que pondrá en juego cuatro ascensos al Torneo Federa A.

Con una buena labor equipista, yendo de menor a mayor, el rojinegro se impuso por 1 a 0 y arrancó con el pie derecho en la primera fecha de la Zona 2, que también integra Liniers.

El gol de Sebastián Mendoza, a los 17 minutos fue el merecido premio para uno de los mejores de la tarde, en un partido con situaciones y abierto.

Gabino Belleggia falló un penal (su tiró dio en el travesaño) cuando el albiverde ya perdía 1 a 0.

*El desarrollo

El primer tiempo fue variante y parejo, con chances y ratos para los dos equipos.

En el arranque del juego Bella Vista fue mas peligroso y, sobre todo, aprovechando las malas salidas de Sporting generó riesgo, aunque le faltó la puntada final para transformar en situaciones de gol cada jugada en la que merodeó cerca del área rival.

Además, el Gallego, con un 11 con más rodaje y jerarquía, llevó el peso del partido, haciéndose cargo de la responsabilidad. Fiel a su estilo, intentó buscar juego asociado y cambiar el ritmo por la bandas, con el desiquilibrante Sturmann, y con Vógel patrullando en el medio.

No obstante, el dueño de casa avisó rápidamente a los 4 minutos con un intento de córner que Mendoza no pudo empujar abajo del arco.

Después, soportó el rato que la visita le manejó la pelota y siendo directo se mantuvo expectante y amenazante, sobre todo con la movilidad de Mendoza y el aporte de los volantes que llegaban de frente.

De hecho, con el correr de los minutos el rojinegro fue creciendo en confianza, se afianzó y empezó a generar peligro a la vez que Bella Vista perdió las formas y ya no pudo manejar la pelota ni sentirse tan cómodo.

Así las cosas, el local acumuló un par de chances de afuera del área y sorprendió a una defensa albiverde abierta.

Ya con menos orden y repartiéndose la posesión, las cosas quedaron planteadas al revés que al comienzo: ahora era Bella Vista era el que intentaba lastimar a campo abierto, con la velocidad de Mayer y el juego de espaldas de Sanhueza.

Si bien se repartieron un rato para cada uno, los dos coincidieron algo: les faltó estar finos en la puntada final y lucidez en los últimos metros para hacer trabajar a Duran y Luro, que debieron estar atentos y expectantes pero no tuvieron demasiado trabajo.

Por eso, el primero tiempo se fue sin goles ni grandes emociones.

Al regreso de los vestuarios, el partido siguió abierto con un medio campo de transición y con los dos equipos acumulando situaciones de riesgo.

Aunque la principal diferencia con la primera mitad llegó a los 17 minutos, cuando Sebastián Mendoza, con una muy buena definición, le puso el moño a una buena asociación por el centro y Sporting abrió el marcador.

Con ese tanto, el “9” concretó todo lo bueno que había insinuado desde el comienzo y el rojinegro siguió la tarde como venía: de menor a mayor.

Ya con la ventaja su favor, Mardones –que ya había mandado a Walker a la cancha en el entretiempo- armó un bloque más compacto, dejando a Palacio solo a arriba y con Tello como mediapunta.

Después del gol, Bella Vista reaccionó enseguida con una buena contra pero Belleggia definió débil y desviado. Después, sí sintió el golpe del gol encontra y dio algunas concesiones en defensa que fueron bien abortadas por un par de cierres de Villalba e intervenciones de Luro.

Encima, cuando tuvo la chance más clara para empatarlo, falló.

Porque a los 24 minutos Diana bajó en el área al movedizo Llanos (ingrsésó a los 60 junto con Reule y Rosales) y Kevino Bustos marcó penal.

Gabino se hizo cargo de la pena máxima y buscó ajustar el remate bien cerca del ángulo, tanto que su tiro se estrelló en el travesaño.

Así las cosas, Sporting aprovechó el envión de las buenas noticias y con los positivos ingresos de los que llegaron desde el banco acumuló un par de chances para liquidar y terminar de justificar la ventaja qua a esa altura de la tarde era merecida.

Aunque con el reloj en contra y en una tarde que estuvo lejos de su mejor versión, Bella Vista intentó con un par de remates lejanos y no pudo aprovechar dos oportunidades clarísimas en el cierre, cuando echó el resto para vender cara la derrota.

Las dos las tuvo Mayer, primero de cabeza y luego de un mano a mano clarísimo que Duran desactivó cuando el Ruso intentó definir por arriba.

La destacada aparición del “1” fue el broche de oro ideal para que Sporting festeje un triunfo trabajado, con los pibes y los relevos y que le permite arrancar el Regional con el pie derecho, para llegar con mejor ánimo al partido del domingo ante Villa Mitre por la Liga, donde pelea en la zona baja para evitar el tan temido descenso.

Con eso en el horizonte, así lo despidió la gente, festejando y agradeciendo el triunfo y la entrega, pero con una premisa clara: “El domingo, cueste lo que cueste”.

Mientras define su futuro en la Liga, Sporting apostó a la rotación en el Regional y metió un pleno ante Bella Vista.

*De estreno

Bella Vista jugó esta tarde por primera vez con una camiseta más que especial.

El Gallego saltó al campo de juego con una casaca “retro”, emulando a la utilizada por el campeón en el 2000 a modo de homenaje.

*La síntesis



Sporting (1)



Duran 6



Streglio 5

Samana 6

Diana 5

D´angelo 5



M. González 5

Siracusa 6

I. Burgos (c) 6

Barrionuevo 5



F. Palacio 6

Mendoza 7



DT. Silvio Mardones

Luro 6Hiess 5S. Villalba 6Esparza 5G. Pereyra 5Belleggia (c) 5Vógel 6Intrevado 5Sturmann 5Mayer 5Sanhueza 5J. RibesNo hubo goles.Gol de Mendoza (S), a los 17m. Belleggia (BV) erró un penal a los 24m.45m. Walker por D´angelo, 59m. Theaux por M. González, 65m. Aveiro, G. Falcioni y Tello por Barrionuevo, Streglio y Mendoza, en Sporting; 59m. Reule, Rosales y Llanos por Hiess, Sturmann y Sanhueza; 71m. Mungo por Esparza y 74m. R. Gómez por Belleggia, en Bella Vista.Burgos (25m.) y Diana (68m.), en Sporting; Villalba (69m.) y Reule (72m.), en Sporting.

Kevin Bustos (6).Sporting (muy buena)