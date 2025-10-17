En un contexto regional complejo, el FMI insiste en que la Argentina acumule reservas

El director del Departamento del Hemisferio Occidental del FMI, Rodrigo Valdés, y el subdirector del área, Nigel Chalk, brindaron una conferencia de prensa sobre la región como parte de las reuniones anuales del organismo y volvieron a pedir que la Argentina acumule reservas.

La entidad multilateral publicó sus perspectivas regionales este viernes, aunque ya había informado que sus proyección de crecimiento para la Argentina, había bajado un punto porcentual en esta revisión, ya que espera que la economía se expanda 4,5% este año.

Una vez más, el organismo le pidió al Gobierno que acumule reservas: “Se requieren esfuerzos sostenidos para mantener el ancla fiscal, fortalecer el marco de gestión monetaria y de liquidez, y aumentar los colchones de reservas para facilitar un acceso duradero a los mercados internacionales de capital".

Chalk, que asumirá como director del Departamento del Hemisferio Occidental cuando Valdes abandone el puesto a fin de mes, explicó durante la conferencia de prensa que el organismo busca que haya un conjunto consistente de políticas macroeconómicas.

“Esto incluye políticas para reducir la inflación y la acumulación de reservas, como muchos han dicho, pero también políticas que sienten las bases para un crecimiento sólido y sostenido en Argentina”, detalló.

Con respecto al apoyo del Tesoro de EE.UU. al gobierno de Javier Milei, el funcionario del FMI aseguró: “En cuanto al swap estadounidense, agradecemos el apoyo de nuestros socios, como el Banco Mundial, el BID y Estados Unidos. ¿Por qué el swap estadounidense? Creemos que el apoyo del Tesoro estadounidense está ayudando a mantener los mercados y complementará el programa respaldado por el FMI".

Y destacó: “El personal del FMI ha dedicado muchas horas y ha estado muy involucrado tanto con Argentina como con el Tesoro estadounidense a lo largo de este proceso. Y estamos comprometidos a trabajar con ambas partes para apoyar la estabilidad y el crecimiento en Argentina".

El FMI celebró la baja de la inflación

El FMI prevé que la inflación cierre el año en 28%. El reporte publicado este viernes resaltó: “Se proyecta que Argentina seguirá avanzando para frenar la inflación en el contexto de su programa de estabilización, a pesar de la reciente depreciación del peso”.

Con respecto al programa que tiene la Argentina con el FMI, el organismo dijo que el financiamiento respaldó la transición hacia un régimen cambiario más flexible y el levantamiento de la mayoría de las restricciones a la operatoria con dólares.

“La inflación subyacente anual continúa disminuyendo gradualmente, mientras que la actividad se ha desacelerado recientemente, reflejando también las perturbaciones e incertidumbres relacionadas con las elecciones”, recalcó el FMI.

En otra parte del documento, el organismo que conduce Kristalina Georgieva destacó las reformas que puso en marcha el gobierno libertario para reducir la burocracia, liberar el comercio y modernizar el Estado.

Sin embargo, pidió seguir en ese camino: “Se considera vital intensificar las reformas de los mercados laborales y la política fiscal para abordar la informalidad e impulsar la productividad".

“El FMI prevé que, de mantenerse y profundizarse, estas reformas podrían generar importantes beneficios a mediano plazo mediante la apertura de la economía argentina, la mejora de la calidad y la previsibilidad del régimen regulatorio y fiscal, y la simplificación de los procedimientos administrativos", cerró. (Fuente: TN).