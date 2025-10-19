¡Insólito! Comesaña suspendió Gimnasia de Jujuy vs Deportivo Madryn por falta de garantías

Otra vez el árbitro Lucas Comesaña quedó en el ojo de la tormenta. Por falta de garantías, el árbitro suspendió el partido entre Gimnasia de Jujuy y Deportivo Madryn cuando había concluido el primer tiempo y el local ganaba 1 a 0.

Comesaña adujo que fue insultado y amenazado camino al vestuario y ya no volvió a dirigir.

Con el cotejo 0 a 0, el juez ignoró un claro penal a favor de Gimnasia.

Alejandro Quintana había puesto en ventaja a los jujeños, a los 42 minutos.

Tras cartón, Comesaña expulsó a Matías Noble en el local.

No es la primera vez que el colegiado está en el centro de la polémica, con arbitrajes nefastos.

Una vez más el ascenso es manchado.