Tragedia en Santa Cruz: un médico murió tras caer desde un mirador en el Parque Los Glaciares

Un joven médico murió luego de caer al vacío mientras realizaba una caminata por un mirador del Parque Nacional Los Glaciares de Santa Cruz.

De acuerdo a lo informado por los medios locales, Agustín Fresco, de 36 años, cayó desde unos 40 metros de altura el jueves por la tarde, cuando hacía una excursión.

Hasta el momento, las primeras hipótesis apuntan a que Fresco caminó hacia el Mirador del Cerro Torre y luego habría seguido por un camino que no está incluido en la red de senderos.

Desde el Parque Nacional Los Glaciares informaron que el médico perdió la vida en el acto, producto de la caída sufrida en las cercanías del mirador Dos Cóndores.

Enseguida se montó un operativo de rescate, encabezado por el Grupo de Alta Montaña de Gendarmería Nacional y personal de Parques Nacionales.

El cuerpo fue trasladado al Hospital SAMIC, de El Calafate, donde le realizaron la autopsia ordenada por el Juzgado de Instrucción Penal Juvenil N°1.

Agustín Fresco nació en la ciudad entrerriana de Chajarí. Era hijo de un reconocido médico de la provincia y hermano de Lucía “La Rusa” Fresco, exjugadora de voley de la Selección Argentina.

Estudió medicina en la ciudad de Rosario, donde se especializó en Clínica Médica y Endocrinología, y trabajó en el Hospital Italiano Centro y en el Sanatorio Plaza.

En el último tiempo integraba el equipo de Endocrinología del sanatorio Aliare en la ciudad de Rosario, donde vivía.

Según informaron los medios locales, el médico era amante de las actividades al aire libre y había realizado trekking en distintas zonas del país. (TN)