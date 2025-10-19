Sobrepaso polémico: "Fue lo corrrecto, iba mucho más rápido", dijo Franco Colapinto 

Luego del sobrepaso polémico a su compañero de equipo en la penúltima vuelta, a pesar del pedido por radio en contrario de su equipo, Franco Colapinto relativizó la dimensión de un posible conflicto ante su maniobra en el Gran Premio de Estados Unidos de la Fórmula 1.

El piloto argentino finalizó en el 17º lugar con su monoplaza Alpine, al superar a Pierre Gasly en la competencia que ganó Max Verstappen y que se llevó a cabo en el Circuito de las Américas de la ciudad de Austin.

"Era lo corrrecto. Me tocó a mí dar la posición varias veces. Iba mucho más rápido, la verdad", le dijo Colapinto al periodista Juan Fossaroli en una entrevista en zona mixta.

"El tenía gomas un poco más viejas e iba como un segundo y medio más lento", explicó el conductor del monoplaza número 43.

"Era lo mejor para la situación en la que estábamos. Se me estaba acercando mucho Bortoletto y pasarlo (a Gasly) fue una forma de defenderme también. Si no lo pasaba nos iba a pasar a los dos probablemente", agregó.

"Hice lo mejor. Estábamos peleando por el puesto 17 y 18... No tiene sentido discutir por estas cosas", afirmó Colapinto.

Esta fue la maniobra:

¡Qué venga Franco!

Al final de la carrera, mientras Franco Colapinto brindaba sus impresiones sobre su actuación, un grupo de argentinos realizó cánticos reclamando la presencia del piloto argentino para saludarlo.

Este fue el momento: