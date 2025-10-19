Milagro en Turismo Pista: Ignacio Espíndola sufrió un impactante vuelco y salió ileso

Un dramático accidente sacudió la primera serie de la Clase Uno del Turismo Pista este sábado en el Autódromo Provincia de La Pampa, en Toay. El piloto Ignacio Espíndola protagonizó un espeluznante vuelco que encendió las alarmas de todo el automovilismo.

La secuencia, que ocurrió poco después de la largada, se viralizó rápidamente por su violencia. Espíndola, quien había logrado la pole position el día anterior, perdió el control de su Fiat Uno al pisar uno de los "pianos" en una curva de alta exigencia.

El auto se elevó, comenzó a dar varios tumbos en el aire y terminó chocando violentamente contra las barreras protectoras.

Ante el susto de los espectadores y la magnitud del impacto, los equipos de emergencia intervinieron de inmediato. A pesar de que el vehículo quedó con daños severos, el alivio llegó cuando se confirmó que Espíndola pudo descender por sus propios medios, asistido por el personal de rescate.

Como medida de precaución, el piloto fue trasladado al Hospital de Santa Rosa para un chequeo exhaustivo. Minutos después, el parte oficial de la categoría confirmó la buena noticia: Espíndola fue dado de alta sin sufrir lesiones graves, confirmando que, más allá del espectacular vuelco, la estructura de seguridad cumplió su función a la perfección.