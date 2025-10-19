9 de Julio volvió a tropezar con la misma piedra en el Provincial Femenino

9 de Julio perdió esta tarde en Mar del Plata frente a Peñarol, 53 a 38, por la cuarta fecha del Provincial de Clubes Femenino.

El representante bahiense venía de dos triunfos frente a Regatas de San Nicolás y San Martín de Junín, después de recuperarse de la que había sido su única derrota, en el debut, justamente ante el rival de hoy.

La falta de efectividad a distancia (3 de 21 en triples) y la desventaja en la lucha aérea (47 a 27) no pudo disimularlas.

En las locales nuevamente se destacó Tamara Dell'Olio, con 20 puntos (9-16 en dobles y 2-3 en libres), más 10 rebotes y 4 asistencias.

En el equipo bahiense, María Victoria Flores sumó 7 rebotes; Isabella Larrasolo, 6 puntos y Anahel Maurer anotó 9 puntos, con 3-8 en triples (los únicos convertidos del equipo) y Emilia Fernández, 9 unidades.

El albiazul cerrará la fase de grupos como local ante Regatas y San Martín.

La síntesis:

Peñarol (55): J. Barrionuevo (7), M.C. Selent (5), V. De Cabo (2), T. Dell'Olio (20), P. Bonzi (11), fi; S. Colantonio (8), M. Cervone y C. Weiske (2). DT: Diego Vidal.

9 de Julio (38): E. Fernández (9), I. Corvalán (2), A. Maurer (9), M.V. Flores (4), M.B. Tombesi (5), fi; I. Larrasolo (6), J.Azaroff, T. Nieva, A. Althabe (3) y G. Haberkorn. DT: Julián Turcato.

Cuartos: Peñaol, 18-9; 31-19 y 39-28.

Cancha: Domingo Robles (Peñarol).

El video del partido: