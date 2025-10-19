Vientos de hasta 70 kilómetros por hora: se mantiene el alerta para Bahía Blanca y la zona

Hasta el mediodía del lunes, Bahía Blanca y gran parte de la región se mantendrá en alerta amarilla por fuertes vientos.

La advertencia fue confirma por el Servicio Meterológico Nacional.

Según se indicó hasta mañana se prevé un incremento en la intensidad del viento del sector norte sobre la franja oeste de la provincia, además de gran parte de La Pampa y la provincia de Río Negro.

Las ráfagas más intensas podrían alcanzar valores de entre 55 y 65 kilómetros por hora, con picos puntuales de hasta 70 km/h, de manera muy localizada y por períodos breves.

Además, desde la comuna bahiense se aclaró que durante la noche del este domingo y las primeras horas del lunes, la intensidad del viento comenzará a disminuir gradualmente, aunque todavía podrían registrarse ráfagas de hasta 60 km/h.

Por esta razón, desde el SMN se pide evitar actividades al aire libre; asegurar los elementos que puedan volarse, y mantenerse informado por autoridades. También se pide tener lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.