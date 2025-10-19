"Le dije a Peco, 'Poneme que lo defino’ ¿Y cómo salió el partido? Ganó Rosario, papá"

Sergio Daniel Peysse [email protected] Egresado del Instituto Superior en Ciencias de la Comunicación Social. Cronista de la sección Deportes de La Nueva. desde el 9 de octubre de 1995, especializado en fútbol. Entre 2002 y 2018 cubrió a Olimpo en Primera división. Trabaja en televisión y radio. Además, integró el equipo periodístico de "El Diario del Mundial", que se emitió en La Nueva Play.

A veces hay que escuchar al corazón y confiar, y eso fue lo que hizo Federico Gómez Peña, DT de Rosario, que antes de enfrentar a Sansinena había decidido que Federico Pinedo, quien llevaba una rueda sin jugar a causa de una lesión en el hombro (se le cortó un ligamento), sume minutos en Reserva.

Sin embargo, antes del viaje de Punta Alta a General Daniel Cerri, algo ocurrió y el entrenador escuchó al jugador: “Estoy bien, al menos llevame al banco de la Primera”.

Entre ambos decidieron que para volver a tomar ritmo de competencia iban a ser necesarios unos 25 o 30 minutos, pero en 6, el “picante” delantero de 22 años rompió la estructura haciendo caso omiso al “arrancá despacio, tratá de no ir al choque así porque sí; cuídate”: Matías Otero sacó un lateral rápido para Cornou, quien la empaló al vació para que “Fede”, en la primera que tocaba, arriesgue su físico ante dos defensores rivales y consiga el único gol del partido.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Ingresó a los 26 del segundo tiempo y a los 32 le dio la victoria a su equipo, que volvió a sumar de a tres tras dos encuentros y equiparó a Pacífico de Cabildo en el cuarto lugar de las posiciones del torneo Clausura de la B liguista.

“Cuando no pasaba nada y el partido se había planchado, le dije a Peco, poneme que lo defino, y terminó saliendo bien”, acotó el punta iniciado en Villa Mitre y con paso por Huracán de White.

Antes del ingreso de Pinedo, el trámite había deambulado por una vulgaridad aparatosa, ambos elencos se prestaron la pelota y la intensidad que mostraron para cubrir el campo y recuperar la redonda no fue la misma cuando tuvieron que calibrar la mira hacia el arco del contrincante.

En el “tripero”, el buen juego es ley, por eso la derrota no empaña las ideas de los pibes, que en la fracción inicial mostraron frecuencia en los pases, insistencia en ir por afuera y criterio para no desordenar lo que tácticamente (no es sencillo apostar a un 3-4-1-2) tanto le costó ordenar.

Pero su constancia cayó en saco roto, al igual que la del tricolor puntaltense, que infló el pecho en el inicio del complemento con verticalidad y peligrosos pases filtrados, aunque enseguida esas intenciones se fueron diluyendo como polvo en suspensión.

Hasta que Pinedo saltó a la cancha y el “Rosa” recuperó algo de la jerarquía que le falta.

El arbitraje de Franco Yatzki va en ascenso, de eso no hay dudas, aunque tiene que escuchar más al jugador y penalizar con tarjeta amarilla a los que hacen trampa. Dejó pasar un trancazo de Tomás Vázquez (estando amonestado) sobre Santi González, aunque, a rigor de verdad, no incidió en el resultado.

Cuando terminó el partido, a Gómez Peña lo noté angustiado: “Antes hacíamos lo que queríamos, ahora hacemos lo que podemos”, deslizó el DT, para rematar: “Igual vamos a pelear el ascenso, esto es Rosario, que eso quede bien claro”.

La síntesis

Sansinena 0 (3-4-1-2)

Szulga 5

B. Ríos 6

J. Martin 5

Semper 5

B. Rochón 5

Medrano (c) 6

Orrego 5

B. Vallejos 6

S. González 6

Malmoria 5

Stortini 4

DT: Patricio Mángano

Rosario 1 (4-3-1-2)

Charmelo 6

R. González 5

P. Fernández (c) 6

GIORGIS 7

T. Espinosa 5

Otero 6

Aranda 6

Palavecino 5

Mussini 3

T. Vázquez 5

Cornou 6

DT: Federico Gómez Peña

PT. No hubo goles.

ST. Gol de Pinedo (R), a los 32m.

Cambios. 62m. G. Fernéndez (5) por B. Vallejos y A. Suay (5) por Orrego, 76m. G. Rosa por J, Martín y Silva por Stortini y 82m. D. Romero por S. González, en Sansinena; 59m. A. Zweedik (5) por Mussini, 71m. Pinedo (7) por T. Vázquez y 80m. L. González por T. Espinosa, en Rosario.

Amonestados. Semper (24m.), A. Suay (68m.), D. Romero (77m., estando en el banco de suplentes) y G. Rosa (89m.), en Sansinena; Palavecino (25m.), R. González (54m.), A. Zweedyk (67m.) y Pinedo (91m.), en Rosario.

Arbitro. Franco Yatzky (7)

Cancha. Sansinena (8,5).