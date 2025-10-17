Natalie Pérez confirmó su nuevo romance

La presencia de Natalie Pérez en Otro Día Perdido terminó generando un momento televisivo que rápidamente se volvió viral. En medio de una conversación distendida con Mario Pergolini, la actriz dejó escapar un detalle de su vida privada que terminó revelando, casi sin proponérselo, quién es su pareja actual.

Mientras charlaban sobre su rutina fuera del trabajo, Pergolini le preguntó: “¿Qué hacés cuando no estás trabajando?”

Entre risas, Natalie respondió con naturalidad: “Veo películas, como helado, cocino, me junto con amigas y con La Sombra también juego”.

El apodo, creado por el propio Pergolini para referirse en tono divertido al novio de la actriz, despertó la curiosidad de todos en el estudio.

El conductor notó su entusiasmo y bromeó: “Te veo un poco enamorada” y, con una sonrisa, Natalie confirmó lo que hasta ese momento era solo un rumor: “Mi suegra me vistió hoy. Me prestó este vestido y esta cartera, es La Flaca Escopeta”.

La panelista Laila Roth no tardó en conectar las piezas: “¡Entonces estás saliendo con el hijo de Linda Peretz!”.

Fue en ese instante cuando Pergolini, visiblemente sorprendido, reaccionó entre risas: “¡Pará! Me acabo de dar cuenta quién es el novio. ¡No lo puedo creer!”.

Semanas atrás, Pérez había confirmado en una entrevista con Depende del Viento (LMPlay) que estaba en pareja con Tomás Rottemberg, hijo del reconocido productor Carlos Rottemberg, y que se encontraba “muy feliz y enamorada”.

El contexto en el que ambos se mueven facilitó el acercamiento: Tomás forma parte de la gestión de los complejos Multiteatro y MultiTabarís, mientras Natalie protagonizó en la última temporada "Las cosas maravillosas", una de las obras más elogiadas de la cartelera porteña. (NA)