El descargo de Nico Vázquez tras el rumor de que se convertirá en padre con Dai Fernández

Nicolás Vázquez desmintió de manera categórica el rumor que circuló en las redes sociales sobre su supuesta futura paternidad junto a Dai Fernández, tras separarse de su esposa, Gimena Accardi, con quien estuvo en pareja durante casi dos décadas.

A través de un furioso descargo que publicó en su cuenta de X esta madrugada, el artista calificó el rumor como "totalmente falso": "No puedo creer que tenga que decir esto: pero hay una noticia de que voy a ser papá, y es totalmente FALSA".

Visiblemente enojado por la noticia que circulo, hizo hincapié en lo peligroso que puede ser difundir una Fake News.

"Esto es un ejemplo más de clickbait: (información falsa y engañosa) de esta manera confunden a la gente y realmente estas cosas duelen y lastiman mucho. No está bien que se pueda decir o poner lo que sea en una red social. Ojalá que en algún momento esto cambie. Ya que es una falta de respeto. Gracias!", concluyó. (NA)