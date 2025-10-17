Bahía Blanca | Viernes, 17 de octubre

21.8°

Bahía Blanca | Viernes, 17 de octubre

21.8°

Bahía Blanca | Viernes, 17 de octubre

21.8°
Sociedad.

El descargo de Nico Vázquez tras el rumor de que se convertirá en padre con Dai Fernández

El artista apuntó contra los títulos de portales: "Esto es un ejemplo más de clickbait".

Dai Fernández y Nico Vázquez

Nicolás Vázquez desmintió de manera categórica el rumor que circuló en las redes sociales sobre su supuesta futura paternidad junto a Dai Fernández, tras separarse de su esposa, Gimena Accardi, con quien estuvo en pareja durante casi dos décadas. 

A través de un furioso descargo que publicó en su cuenta de X esta madrugada, el artista calificó el rumor como "totalmente falso": "No puedo creer que tenga que decir esto: pero hay una noticia de que voy a ser papá, y es totalmente FALSA".

Noticias Relacionadas

Visiblemente enojado por la noticia que circulo, hizo hincapié en lo peligroso que puede ser difundir una Fake News.

"Esto es un ejemplo más de clickbait: (información falsa y engañosa) de esta manera confunden a la gente y realmente estas cosas duelen y lastiman mucho. No está bien que se pueda decir o poner lo que sea en una red social. Ojalá que en algún momento esto cambie. Ya que es una falta de respeto. Gracias!", concluyó. (NA)

Seguinos en Google Noticias

Las más leídas

En esta misma sección

Las más leídas

Noticias destacadas

La ciudad.
Deportes.
La ciudad.
La ciudad.

También te puede interesar

DEPORTES

ECONOMÍA Y CAMPO

ARTE Y CULTURA

SOCIEDAD Y TIEMPO LIBRE