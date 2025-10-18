Volvieron a detener a un joven por el robo en medidores de gas

La policía aprehendió esta madrugada a un joven acusado por el robo de flexibles y caños de medidores de gas, informaron fuentes oficiales.

Se trata de Gabriel Alexander García Espil, de 27 años de edad, quien hace cinco meses había sido detenido en el marco de allanamientos vinculados a la investigación de una serie de hechos similares ocurridos en diferentes sectores de la ciudad.

Desde el Comando de Patrulla informaron que a partir de episodios recientes se montó un operativo especial en conjunto con los operadores del Centro Único de Monitoreo, logrando interceptar al sospechoso en Monte Hermoso y Río Negro.

Los voceros señalaron que el procedimiento se produjo poco antes de las 2 y en poder del imputado incautaron una caja que contenía 21 caños de bronce correspondientes a medidores domiciliarios.

También refirieron que al mismo tiempo constataron la sustracción de este tipo de elementos en viviendas ubicadas en Misiones al 800 y Villarino al 400.

Cabe recordar que el jueves pasado vecinos de Villa Ressia descubrieron a primera hora de la mañana que una importante cantidad de domicilios del sector habían sufrido la sustracción de caños y flexibles de los medidores.

El pasado 12 de mayo, a partir de una denuncia de la empresa Camuzzi Gas Pampeana por una serie de robos similares, la policía allanó dos domicilios y secuestró caños, prendas de vestir y otros elementos.

Uno de los procedimientos se llevó adelante en un inmueble de Granada al 700, donde los efectivos incautaron cuatro flexibles de cobre, ropa y arrestaron a Espil.