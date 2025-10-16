Robo masivo de medidores en Villa Ressia: indignación de los vecinos

Vecinos de Villa Ressia amanecieron con la desagradable noticia de que no tenían servicio de gas producto del robo de elementos en sus medidores particulares en un raid delictivo que afectó a varias propiedades del barrio.

Se trata de un tipo de delito que se está haciendo habitual en la ciudad en los últimos tiempos, registrándose unos 80 casos recientemente.

Entre los primeros días de abril y el comienzo de agosto se denunciaron ante la empresa Camuzzi Gas Pampeana 77 robos de este tipo registrados en nuestra ciudad, según confirmaron fuente oficiales.

Mencionaron también que la modalidad delictiva no es nueva, ya que “lleva unos 5 o 6 años y se viene intensificando”.

"Cuando nos despertamos hoy por la mañana nos desayunamos con que no teníamos gas en la casa y mi marido inmediatamente llamó para hacer el reclamo. Por suerte vinieron rápidamente desde Camuzzi para ver lo que había ocurrido y nos dijeron que habían sustraído un caño que va en el medidor", señaló Carolina, quien vive en el barrio hace poco tiempo y se topó con esta situación por primera vez, pero reconoce que ha habido inconvenientes de este tipo en los últimos tiempos.

"Tenemos mucha bronca porque no es la primera vez que hacen una cosa así, no solo con el gas, si no también con el agua y se complica porque es un tema poder repararlo. La realidad es que no escuchamos nada, nos tomó por sorpresa. Los que nos dijeron los chicos de Camuzzi es que son unos caños de bronce que van en el medidor y que evidentemente los sacan para después venderlos", aseguró, indignada.

"En nuestro caso es la primera vez que nos ocurre, hace poco que vivimos en el lugar, pero sabemos que les ha pasado a otros vecinos en estos tiempos, tanto con el agua como con el gas, como fue ahora. Nos recomendaron hacer la denuncia en la comisaría, pero nosotros por ahora solo llamamos a la empresa para poder tener el servicio nuevamente", comentó.

Desde la sociedad de fomento del barrio están al tanto de la situación, según le indicaron a La Nueva., y hay filmaciones del momento en que han realizado el robo de los medidores.

Ricardo, otro de los damnificados mostró su malestar por una situación que acarrea un problema muy grande para las familias del lugar.

"Yo vivo en Montevideo al 1500, hace rato que estoy en el barrio y hoy nos pasó esto. Fueron varias casas de esta zona, no solamente sobre Montevideo, si no también por estas calles aledañas. En nuestro caso nos robaron un caño del medidor y nos dejaron sin gas. Estamos desesperados porque somos una familia grande y necesitamos no solo el servicio para cocinar si no también para higienizarnos y demás cuestiones", declaró.

"No es la primera vez que nos pasa, ya nos habían robado unos años atrás. No escuchamos nada, la verdad es que si me hubiese dado cuenta en el momento hubiese salido inmediatamente. Mi señora fue la que me dijo, se fue a bañar y allí se percató de que no había agua caliente. Pensó que no habíamos pagado la boleta, pero le dije que estábamos al día y cuando salimos nos dimos cuenta de que nos habían robado a nosotros y a lo vecinos", aseveró Ricardo.

"Es una vergüenza, realmente no lo puedo entender. Calculá que antes te robaban el medidor entero ahora solo este cañito que es mínimo, no sé cuanta plata pueden hacer con algo tan chico y todos los problemas que nos trae esta situación. No debe pesar ni cien gramos, la verdad es que no tiene ningún tipo de sentido. Ahora tengo que llamar al 0-800 para que me tomen el reclamo y me lo reparen", agregó.

Los ladrones sustrajeron los caños en horas de la madrugada en Granada al 1000, Misiones al 1500 y Montevideo al 1600 en varias propiedades que dan a la calle.

"Nos pasó como a todos en el barrio. Mi señora se levantó y cuando se fue a bañar se dio cuenta que no había gas. Yo tengo el medidor a la vuelta y al salir me percaté de que estaba abierto y todo cortado. Pensé que había sido gente de Camuzzi, pero vi a los vecinos que estaban todos en la misma situación", dijo Franco, que reside en Montevideo al 1600.

"Por lo que hablé con los vecinos debe haber sido al rededor de las cuatro de la mañana. Es la primera vez que me pasa a mí, pero se que ha ocurrido en anteriores oportunidades. Ahora tengo que hacer la denuncia en Camuzzi, espero que me tomen rápido el reclamos porque debe haber mucha gente llamando por esta situación. La realidad es que es más grande el daño que hacen que lo que puedan llegar a ganar", completó.